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19 травня • оновлено в 20:37
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Співачка Камалія розкрила секрет розкішної фігури

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Найбагатша співачка України, дружина відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалія розкрила секрет своєї ідеальної фігури.

Так, за словами зірки, тримати себе в формі їй допомагає спеціальна дієта та спорт. Подробицями Камалія поділилася в програмі "Зірковий шлях".

Співачка Камалія

Співачка Камалія

Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Якщо мені потрібно дуже швидко підготуватися до зйомок, я дотримуюся розвантажувальної дієти. Тобто влаштовую дні, коли в моєму раціоні узвар, смузі та легкі супчики. Також займаюся спортом", – розповіла співачка.

Камалія також дала кілька простих, але ефективних лайфхаків, які допоможуть швидко скинути зайву вагу.

Співачка Камалія

Співачка Камалія

Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Їжте часто і в невеликій кількості. Виберіть тарілку розміром з ваш шлунок. Дотримуйтесь перерви між прийняттям їжі: їжте кожні дві або три години. Головне – не доводити себе до такого стану, коли ви готові з'їсти слона", – поділилася співачка.

Вечеряти вона порадила не пізніше, ніж за три години до сну. А також займатися спортом, або хоча б робити елементарну зарядку.

Співачка Камалія

Співачка Камалія

Фото: instagram/kamaliyaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Камалію пограбували в столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Камалія
Місце
Україна
Теги
диета схуднення шоу-бизнес шоу
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