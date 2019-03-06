Схуднути та бути здоровим: названий ідеальний продукт для харчування навесні

Капуста є відмінним дієтичним продуктом, який допоможе не тільки поправити здоров'я і схуднути, але й заповнити організм всіма необхідними вітамінами у весняний період.

Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram, уточнивши, що після зими овочі та фрукти на прилавках є тепличними, тому менш корисними, а сезонні плоди вже взагалі втратили користь. Тому капуста – особливо актуальна на початку весни.

"Білокачанна капуста зберігає свої корисні властивості та важливі нутрієнти протягом усього зимового та весняного сезонів майже без втрат. Квашена капуста стає більш корисною для повноцінного харчування, ніж сирий овоч. Це пов'язано в основному з молочною кислотою, яка виділяється бактеріями в процесі бродіння капусти. Саме вона зберігає вітаміни і мікроелементи овоча, немов консервуючи їх", – пояснила Фус.

Білокачанна капуста pixabay

Вона уточнила, що в цьому продукті вітаміну P міститься в декілька разів більше, ніж у свіжих овочах. Зокрема, з’ївши 300 грамів квашеної капусти, людина отримає добову норму вітаміну С, що важливо для підтримки імунітету.

"Усього 1 столова ложка квашеної капусти має добову норму вітаміну К, який необхідний для нормального згортання крові. Вона містить бета-каротин, вітамін U, а також вітаміни групи В. Вони попереджають виникнення багатьох захворювань шлунково-кишкового тракту, зокрема виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки", – додала дієтолог.

За її словами, особливо потрібно згадати вітамін U (походить від слова ulcus – виразка), він же метілметіонінсульфоній, який присутній тільки в білокачанній капусті.

Квашена капуста pixabay

"Саме вітамін U інактивує гістамін, який посилює секрецію шлункового соку, викликає спазм гладких м'язів кишечника і судин, а також бере участь у розвитку алергічних та імунних реакцій. Тому багатий вітаміном U капустяний сік використовують в лікуванні виразки шлунку, харчової алергії та бронхіальної астми", – підсумувала Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт зі здорового харчуванню розповіла, яким повинен бути ідеальний сніданок, щоб тримати фігуру в формі, а здоров'я в тонусі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!