Схуднути і розбагатіти: вчені назвали найбільш "вигідну" дієту

Вчені з Університету Дікіна в Австралії дійшли висновку, що навіть у світі, де фастфуд коштує дешевше ніж більш проста і здорова їжа, можливо знайти ідеальну дієту, за допомогою якої можна привести в порядок не тільки власне тіло, а й поліпшити фінансове становище.

Дослідження дієтологів на прикладі декількох фокус-груп дозволило з'ясувати, що вживання в їжу свіжої риби, овочів, оливкової олії, горіхів, бобів і цільних зерен на додачу до всього дозволяє ще й заощадити від $25 до $100, пише Life.ru.

За словами спеціалістів, до сотні доларів на тиждень (понад 2,5 тисячі гривень) середньостатистична людина зазвичай витрачає на "непотрібні" і шкідливі продукти, які негативно позначаються на фізичній формі.

Replyua

Повідомляється, що попередні дослідження команди дієтологів і психологів привели до того, що дієту, багату натуральними продуктами, визнали одним з кращих засобів для приведення хімічного балансу організму в норму. Суворе дотримання складеної дієті, яка отримала назву "середземноморська", за словами вчених, стабілізує роботу організму і запобігає ризику розвитку важких депресій, знижує ризик розвитку панічних атак і в цілому надає на організм седативну дію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали дві найефективніші і доступні дієти, які допомагають безпечно і швидко скинути вагу.