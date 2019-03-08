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/Дієта і фітнес

Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

8.4тЧитати матеріал російською

Існує певний набір продуктів, який потрібно вживати щодня для підтримки здоров'я і тонусу.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова надала в своєму Instagram-акаунті пам'ятку, в якій розповіла, що потрібно їсти, щоб схуднути без дієт.

Фрукти

Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

pixabay

"Будь-які, включаючи банани. Для здорових людей глікемічний індекс не важливий, тим більше дослідження показали, що одні й ті ж люди дають різну глікемічну відповідь на одні й ті ж продукти. Так що використання цього показника сумнівно", – уточнила дієтолог.

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Овочі

За словами Коміссарової, не варто виключати з раціону моркву і буряк. Вона порадила вживати на добу 5 порцій овочів і фруктів (порція = 1 кулак). Але не забувати про різноманітність.

М'ясо та птиця

Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

pixabay

"Вибирайте нежирне м'ясо, спосіб приготування з мінімальною кількістю масла. Червоне м'ясо (свинина, яловичина, баранина, дичина) не більше 500 г на тиждень", – додала вона.

Риба

"Щоб отримати достатню кількість омега-3, необхідно з'їдати 2 порції (1 порція – долоня без пальців) жирної риби на тиждень", – розповіла дієтолог.

Цільнозернові продукти

Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

pixabay

Кожен день потрібно вживати крупу, хліб і хлібці. За словами дієтолога, вечеря – не виняток. Добова норма – 4-5 порцій.

Молочні продукти

Коміссарова зазначила, що потрібно обов'язково вживати 2-3 порції. Молочні продукти входять в усі офіційні рекомендації з харчування. 1 порція = 30 г сиру або 200 мл молока або 100 г сиру.

Масло і жири

Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

pixabay

"Превагу віддаємо ненасиченим жирам (оливкова, кунжутна олія), а не насиченим (вершкова, кокосова). Рекомендації загальні і повинні коректуватися під кожну людину. В тому числі, якщо ви помічаєте небажані ефекти від продукту – обмежте його і стежте за собою. Може знадобитися корекція раціону", – підсумувала дієтолог.

Схуднути без дієт? І що ж тоді є? Зберігайте пост, щоб запам'ятати, що здорове харчування - це просто ❤️ ✅Фрукти. Будь-які, включаючи банани. Для здорових людей глікемічний індекс не важливий, тим більше дослідження показали, що одні й ті ж люди дають різний глікемічний відповідь на одні і ті ж продукти. Так що використання цього показника сумнівно. ✅Овощі. Включаючи морква і буряк. ✔️В добу - 5 порцій овочів і фруктів (порція = 1 кулак), важливо різноманітність! ✅Мясо і птиця. Вибирайте нежирне м'ясо, спосіб приготування з мінімальною кількістю масла. ✔️Красное м'ясо (свинина, яловичина, баранина, дичина) не більше 500 г на тиждень. ✅Риба. Любіть омега-3? Любіть і рибу! Біла риба, червона риба - будь ласка. Щоб отримати достатню кількість омега-3 необхідно з'їдати 2 порції (1 порція - долоню без пальців) жирної риби в тиждень. ✅Цельнозерновие продукти. Крупи, хліб, хлібці і тд - кожен день близько 4-5 порцій і навіть на вечерю! Глютен здоровим людям можна! ✅Молочние продукти - 2-3 порції в день! Вони входять в усі офіційні рекомендації по харчуванню, виключати їх, якщо у вас немає алергії на молочні білки - немає сенсу. ✔️1 порція = 30 г сиру або 200 мл молока або 100 г сиру ✅Масло і жири. Їх не виділяють в окрему групу, але я хотіла б зробити акцент, що перевагу віддаємо ненасиченим жирам (оливкова, кунжутне масло), а не насиченим (вершкове, кокосову) ❤️Рекомендаціі загальні і повинні коректуватися під кожну людину. В тому числі, якщо ви помічаєте небажані ефекти від продукту - обмежте його і стежте за собою. Може знадобитися корекція раціону. А ви їсте всі ці продукти? 🧐

Допіс, Поширення Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найкращу весняну дієту, яка включає багато свіжих фруктів і овочів, рибу, морепродукти та інше.

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Особа
Албіна Коміссарова
Теги
харчуваннядиетасхуднення
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