Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

Існує певний набір продуктів, який потрібно вживати щодня для підтримки здоров'я і тонусу.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова надала в своєму Instagram-акаунті пам'ятку, в якій розповіла, що потрібно їсти, щоб схуднути без дієт.

Фрукти

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"Будь-які, включаючи банани. Для здорових людей глікемічний індекс не важливий, тим більше дослідження показали, що одні й ті ж люди дають різну глікемічну відповідь на одні й ті ж продукти. Так що використання цього показника сумнівно", – уточнила дієтолог.

Овочі

За словами Коміссарової, не варто виключати з раціону моркву і буряк. Вона порадила вживати на добу 5 порцій овочів і фруктів (порція = 1 кулак). Але не забувати про різноманітність.

М'ясо та птиця

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"Вибирайте нежирне м'ясо, спосіб приготування з мінімальною кількістю масла. Червоне м'ясо (свинина, яловичина, баранина, дичина) не більше 500 г на тиждень", – додала вона.

Риба

"Щоб отримати достатню кількість омега-3, необхідно з'їдати 2 порції (1 порція – долоня без пальців) жирної риби на тиждень", – розповіла дієтолог.

Цільнозернові продукти

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Кожен день потрібно вживати крупу, хліб і хлібці. За словами дієтолога, вечеря – не виняток. Добова норма – 4-5 порцій.

Молочні продукти

Коміссарова зазначила, що потрібно обов'язково вживати 2-3 порції. Молочні продукти входять в усі офіційні рекомендації з харчування. 1 порція = 30 г сиру або 200 мл молока або 100 г сиру.

Масло і жири

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"Превагу віддаємо ненасиченим жирам (оливкова, кунжутна олія), а не насиченим (вершкова, кокосова). Рекомендації загальні і повинні коректуватися під кожну людину. В тому числі, якщо ви помічаєте небажані ефекти від продукту – обмежте його і стежте за собою. Може знадобитися корекція раціону", – підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найкращу весняну дієту, яка включає багато свіжих фруктів і овочів, рибу, морепродукти та інше.

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