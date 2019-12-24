"Попа Як у Кім": Каменських вразила шанувальників гарячим відео

Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) показала, як тримає себе у формі.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео зі спортзалу, продемонструвавши, як робить "Попу Як у Кім" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських "Попа Як у Кім"

"Хочеш попу, як у Кім? Soooo, lets gym! Відчувати себе у своєму ідеальному тілі дуже важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів. Спорт приносить колосальну радість та прилив енергії. Не дивлячись на щільний грудневий графік, я намагаюся знайти час на тренування. А як часто ви тренуєтеся", – написала Каменських.

Настя Каменських в спортзалі Кадр з відео

Новини Каменських вразила шанувальників епатажним образом

Шанувальники похвалили артистку за те, що стежить за своєю фігурою. Також користувачі відзначили, що у Каменських відмінна техніка виконання вправ.

"Ух", "Ой, Кім до Вас, як до Києва пішки", "Молодець. Чоловік теж займається так старанно", "Техніка супер", – відреагували шанувальники.

Настя Каменських - фігура instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вразила шанувальників відвертим фото, продемонструвавши розкішну фігуру в білизні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся