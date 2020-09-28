Омега-3 захистять шкіру та тіло в холодну пору року, – дієтолог

Ненасичені жирні кислоти Омега-3 підвищують стійкість організму до холодів, а також захищають шкіру від пересихання.

Про це розповіла в своєму Facebook дієтолог Тіана Фіалкова. Так, за її словами, сприятливий вплив Омега-3 на стійкість організму до холоду доводять наукові дослідження.

Зокрема, синтезують Омега-3 особливі водорості, які ростуть у холодних водах: їм вони потрібні для захисту клітинних мембран від згубного впливу холоду. З цієї ж причини Омега-3 в максимально великій кількості містяться і в рибах, що мешкають у холодних морях.

Як пояснює фахівець, Омега-3 підсилюють синтез тепла в жировій тканині й покращують мікроциркуляцію в кінцівках. У результаті людина менше мерзне, а також у меншій мірі відчуває оніміння і мерзлякуватість пальців.

При цьому приймати Омега-3 варто вже зараз і продовжувати пити протягом усього холодного періоду року, підкреслює дієтолог. Дозування можна підібрати, виходячи з аналізу на індекс Омега-3. Без аналізу же можна приймати 2000мг / день.

За наявності супутніх захворювань і хронічних запальних / інфекційних процесів щодо дозування необхідно проконсультуватися з лікарем.

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