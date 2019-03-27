"Обзивали жирабасиною": зірка "Орел і решка" поділилася секретом схуднення

Ведуча шоу "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська кілька років тому важила на 22 кг більше, через що подруги обзивали її "жирабасиною".

Вона поділилася секретом харчування для схуднення, розповіла про тренування і спосіб життя, передає Glam Wish.

У 29 років ведуча при зрості 1,75 важить 60 кг. Вона постійно тренується і намагається дотримуватися правильного харчування, хоча допускає слабкості. Вага досягала максимуму двічі: в 19 і 25 років.

"Скинула приблизно за рік! А після того, як перестала їсти м'ясо, вага не змінюється вже третій рік. Все було в комплексі: і харчування, і спорт, і в голові багато сміття прибрала!.. Це слова-паразити, негативні установки, стереотипи, комплекси. Змінила минулий досвід на нові нейронні зв'язки. І продовжую це робити! Так само, як ми прибираємо вдома, треба робити "генеральну" в голові. Перестала терпіти і брехати собі", — розповіла вона.

За словами Астровської, подруги прямо говорили, що вона має зайву вагу, через що нав'язали комплекси.

"Мені подружки стали говорити, що я "жирабасина" і треба б скинути! Мені нав'язали комплекси, я стала всіма способами худнути, навіть таблетками! Але вага зрадницьки стояла. З незручностей було тільки те, що я втомлювалася швидше, ніж зараз і не влазила в одяг", – зазначила вона, додавши, що потрібно відштовхуватися не від ідеальної ваги, а від прекрасного самопочуття.

Тренування

"Раніше любила бігати! Прямо пристрасть була! Зараз вподобання змінилися, я зрозуміла кайф йоги і статики! Але мені подобається змінювати фізичну активність, інакше нудно! Танці, пілатес, бокс... Тому коли приїжджаю додому, ходжу в зал і на бокс! Йога та просто біг у парку - бажано! Хочу знайти скалодром", – пояснила ведуча.

instagram @alina_astrovskaya_

Астровська додала, що витрачає на тренування 30-40 хвилин: присідання, прес, віджимання, берізка та вакуум. Вранці добре пробуджує йога. Вона порадила для ідеального пресу робити звичайні скручування і підйом ніг вранці по 15 хвилин.

"Сушка"

"Коли перебуваю більше часу вдома, ходжу на бокс – він дуже сушить! За це його люблять моделі! І емоції добре там випускати, але це не всім підходить. Для всіх це індивідуальний процес! Багато бігають, а для когось біг – сильне навантаження на суглоби", – розповіла вона.

instagram @ alina_astrovskaya_

Розвантаження

Астровська воліє посидіти день на воді з лимоном. Вона зізналася, що тимчасові обмеження продуктів тільки підсилюють смак або відбивають бажання вживати. Ведуча наполягає, що не можна допускати насильства над собою в харчуванні.

instagram @ alina_astrovskaya_

instagram @ alina_astrovskaya_

instagram @ alina_astrovskaya_

instagram @ alina_astrovskaya_

instagram @ alina_astrovskaya_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що не підтримує челлендж "як схуднути за 21 день". Вона зізналася, що головним пунктом для схуднення до літа є правильний сніданок.

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