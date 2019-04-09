"Не можу без цукру!" Брежнєва розвіяла головні міфи для тих, хто худне

Відома співачка й актриса Віра Брежнєва розповіла про головні міфи, якими жінки себе переконують, що не можуть жити без солодощів.
Секретом вона поділилася в рамках марафону "Можу Без Цукру" в Instagram, уточнивши, що сама дотримується здорового харчування.
"Почитала я коменти, тому новини різні. Найчастіший вираз у коментарях: я не можу без солодкого. Читаю, і сльози на очах. Така помилка! Нагадаю про те, про що говорила в одному зі своїх постів. Людина не може жити у напрямку убування: без повітря, без води, без мінімального набору їжі та інше. Цукор – далеко не в п'ятірці, а значить, ви можете без нього жити, просто не хочете", – розповіла вона.
За словами Брежнєвої, фраза "я без цукру не наїдаюся" означає, що це залежить від харчування. Якщо правильно вживати вуглеводи, жири і білки, ефект буде зворотним.
"Заїдати стрес, настрій, втому і тд". Переклад: тим самим обманюю свій мозок, не вирішуючи проблеми, а відволікаючи від них. Найгірше, що можна зробити для організму, який і так перебуває в стресі – ще підкинути йому стресу у вигляді цукру / тортиків / тістечок / цукерок", – додала вона.
Більше того, Брежнєвій часто пишуть, що солодке дорівнюється наркотику, через що від нього складно відмовитися. Співачка здивувалася, що люди дозволяють собі бути залежними.
"Я не вживаю доданий цукор уже кілька років і жива. Прочитала в коментарях, що я не одна. Є ті, хто вже розуміє, що доданий цукор не потрібен для того, щоб бути активним і думати, але поки не знають, як правильно перешикуватися. Не змушуйте себе. Якість життя – це вибір кожної людини", – додала Брежнєва.
Загалом, дівчинки, почитала я коменти під минулим постом, тому новини різні)) є хороші, є не дуже ... 1.Сначала новини не дуже .. найчастіше вираз в коментарях: я не можу без солодкого ... читаю і сльози на очах .. таке оману ... нагадаю про те, про що говорила в одному зі своїх постів. Людина не може жити (в прямому сенсі слова) у напрямку убування: без повітря, без води, без мінімального набору їжі і тд ... цукор далеко не в п'ятірці .... а значить ви можете без нього жити, просто не хочете. 2.Следіть часта фраза. Я без цукру не наїдаюся! Відповідь - значить неправильно їсте. Я прекрасно наїдаюся без цукру, вживаючи правильні вуглеводи, жири і білки. 3. Третій з частих - заїдають .... стрес, настрій, втому і тд. Переклад: тим самим обманюю свій мозок не вирішуючи проблеми, а відволікаючи від ніх.Худшее, що можна зробити для організму, який і так перебуває в стресі-ще підкинути йому стресу у вигляді цукру / тортиків / тістечок / цукерок .. бідний організм 😭 4 . Ну і фраза - солодке, як наркотик, я залежна і тд. Чи не перестаю дивуватися людям, які дозволяють собі бути залежними, а значить не вільними .. Тепер про марафоні @mogubezsahara. Це ідея Урсули. @ursula__kim Цій ідеї вже кілька років. І це вже третій її марафон. Але в цей раз все серйозніше. Урсула привернула мене, як людини, яка знає про солодке життя без цукру не з чуток і може поділитися своїм досвідом. Так само вона привернула фахівців: нутриціології, психолгии, ендокринолога, астролога. Які зможуть дати професійні поради всім, хто цього потребує. І природно, в такий якісний і масштабний проект вкладено кошти. Саме тому існують Основний і Vip рівні марафону. Але абсолютно безкоштовно доступний і ознайомлювальний курс де буде базова інформація, підтримка і мотивація. (Сьогодні набір туди вже закритий, укомплектований). Звичайно, максимум інформації, докладні меню і зворотний зв'язок від експертів будуть доступна в Основному і VIP курсі, тому, можливо, для вас один з них буде найбільш підходящим. До того ж, якщо ви за щось заплатили, то більша ймовірність, що ви пройдете марафон до кінця 🤪 Хороші новини: перегортайте фото 🙌🏻
Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитинстві Брежнєва відчувала себе "гидким каченям". В одному з останніх інтерв'ю вона зізналася, що позбулася комплексів.
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