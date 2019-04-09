"Не можу без цукру!" Брежнєва розвіяла головні міфи для тих, хто худне

Відома співачка й актриса Віра Брежнєва розповіла про головні міфи, якими жінки себе переконують, що не можуть жити без солодощів.

Секретом вона поділилася в рамках марафону "Можу Без Цукру" в Instagram, уточнивши, що сама дотримується здорового харчування.

"Почитала я коменти, тому новини різні. Найчастіший вираз у коментарях: я не можу без солодкого. Читаю, і сльози на очах. Така помилка! Нагадаю про те, про що говорила в одному зі своїх постів. Людина не може жити у напрямку убування: без повітря, без води, без мінімального набору їжі та інше. Цукор – далеко не в п'ятірці, а значить, ви можете без нього жити, просто не хочете", – розповіла вона.

За словами Брежнєвої, фраза "я без цукру не наїдаюся" означає, що це залежить від харчування. Якщо правильно вживати вуглеводи, жири і білки, ефект буде зворотним.

instagram

"Заїдати стрес, настрій, втому і тд". Переклад: тим самим обманюю свій мозок, не вирішуючи проблеми, а відволікаючи від них. Найгірше, що можна зробити для організму, який і так перебуває в стресі – ще підкинути йому стресу у вигляді цукру / тортиків / тістечок / цукерок", – додала вона.

Більше того, Брежнєвій часто пишуть, що солодке дорівнюється наркотику, через що від нього складно відмовитися. Співачка здивувалася, що люди дозволяють собі бути залежними.

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"Я не вживаю доданий цукор уже кілька років і жива. Прочитала в коментарях, що я не одна. Є ті, хто вже розуміє, що доданий цукор не потрібен для того, щоб бути активним і думати, але поки не знають, як правильно перешикуватися. Не змушуйте себе. Якість життя – це вибір кожної людини", – додала Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитинстві Брежнєва відчувала себе "гидким каченям". В одному з останніх інтерв'ю вона зізналася, що позбулася комплексів.

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