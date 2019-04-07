|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

Названо шкідливі продукти для посту

82Читати матеріал російською

Під час Великого посту не варто купуватися на етикетку з написом "рекомендовано" саме для цього часу, адже виробники і мережі супермаркетів наживаються на "голодуючих" покупцях.

За даними "Аргументи і факти", такі продукти не тільки дорогі, а й шкідливі для здоров'я, тому що є фальсифікатом, адже не буває ковбаси без м'яса, а сиру без молока.

Рідкісний товар – висока ціна

Маркування "рекомендовано в пост" ставлять в основному на незатребуваний товар, після чого в на 50-100% завищують реальну ціну на продукт.

Новини
Три в одному: відома фітнес-тренер показала просту вправу для схуднення

Соя дорожче м'яса

Фальсіфікатчікі під час посту наживаються на непісних продуктах, які не можуть бути такими за визначенням. До їх числа можна зарахувати: майонез, ковбасу, сметану, сир, маргарин та інше. Дороге м'ясо в ковбасах замінюють дешевим соєвим білком, а ціна на них не низька.

пост

пост

Nakonu

Шкідливі продукти під час посту

Ти, хто поститься, приділяють більше уваги соєвим продуктам, хоча їх вживання може зашкодити організму. Соєві сир, молоко і тофу можуть погіршити перебіг ендокринних захворювань. Соєве борошно – важко засвоюється, та може завдати шкоди травленню.

Пісний майонез нижче за кількістю калорій, ніж звичайний, але це тваринний продукт, який потрібно вживати в балансі з білками і вуглеводами. А з такого продукту виключають яєчні жовтки, замінюючи їх добавками.

В пісну ковбасу додають у великих кількостях замість м'яса рослинний білок і клітковину, тому що вони позбавлені смаку і надають обсяг.

Маргарин використовується замість тваринного жиру. Транс-ізомери жирних кислот шкідливі для здоров'я, тому медики не рекомендують вживати такі продукти.

Названо шкідливі продукти для посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великий піст у 2019 році почався 11 березня, але це не означає, що потрібно харчуватися несмачними продуктами. Про рецепти на час посту читайте за посиланням.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
постхарчуванняпродуктиздоров'ядиета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки