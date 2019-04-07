Названо шкідливі продукти для посту

Під час Великого посту не варто купуватися на етикетку з написом "рекомендовано" саме для цього часу, адже виробники і мережі супермаркетів наживаються на "голодуючих" покупцях.

За даними "Аргументи і факти", такі продукти не тільки дорогі, а й шкідливі для здоров'я, тому що є фальсифікатом, адже не буває ковбаси без м'яса, а сиру без молока.

Рідкісний товар – висока ціна

Маркування "рекомендовано в пост" ставлять в основному на незатребуваний товар, після чого в на 50-100% завищують реальну ціну на продукт.

Соя дорожче м'яса

Фальсіфікатчікі під час посту наживаються на непісних продуктах, які не можуть бути такими за визначенням. До їх числа можна зарахувати: майонез, ковбасу, сметану, сир, маргарин та інше. Дороге м'ясо в ковбасах замінюють дешевим соєвим білком, а ціна на них не низька.

пост Nakonu

Шкідливі продукти під час посту

Ти, хто поститься, приділяють більше уваги соєвим продуктам, хоча їх вживання може зашкодити організму. Соєві сир, молоко і тофу можуть погіршити перебіг ендокринних захворювань. Соєве борошно – важко засвоюється, та може завдати шкоди травленню.

Пісний майонез нижче за кількістю калорій, ніж звичайний, але це тваринний продукт, який потрібно вживати в балансі з білками і вуглеводами. А з такого продукту виключають яєчні жовтки, замінюючи їх добавками.

В пісну ковбасу додають у великих кількостях замість м'яса рослинний білок і клітковину, тому що вони позбавлені смаку і надають обсяг.

Маргарин використовується замість тваринного жиру. Транс-ізомери жирних кислот шкідливі для здоров'я, тому медики не рекомендують вживати такі продукти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великий піст у 2019 році почався 11 березня, але це не означає, що потрібно харчуватися несмачними продуктами. Про рецепти на час посту читайте за посиланням.

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