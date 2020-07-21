Названо простий продукт, який допомагає скинути вагу

Іспанський дієтолог Айтор Санчес вважає, що яйця є досить простим і корисним продуктом, який допомагає схуднути.

За словами експерта, вони не володіють жироспалюючими властивостями, однак містять велику кількість білка, тому корисні в боротьбі із зайвою вагою. Про це Санчес повідомив в бесіді з La Vanguardia.

Дієтолог пояснив цей феномен тим, що білок, який міститься в яйцях допомагає надовго насититися, завдяки чому знижується загальне споживання калорій. Санчес порадив їсти яйця на сніданок, щоб "зарядити" організм необхідними поживними речовинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали продукти, які роблять їжу шкідливою, додають їй сотні калорій і таким чином провокують набір ваги.