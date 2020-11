Названо найшкідливіші звички жінок у їжі

Дієтологи з США назвали десять найшкідливіших харчових звичок жінок.

Так, однією з них, Лорен Харріс-Пінкус, дипломований і сертифікований дієтолог і нутриціолог, вважає звичку їсти стоячи, пише Eat this, not that!.

Особливо часто це роблять матері маленьких дітей. На думку дієтолога, це дуже шкідливо, бо для повноцінного усвідомлення прийому їжі мозком необхідно їсти сидячи, використовуючи тарілку, виделку або ложку та ретельно пережовуючи їжу.

Також фахівець не рекомендує доїдати за дітьми шкідливі закуски типу наггетсів або сиру, оскільки в них міститься багато калорій. Лікар радить заздалегідь запасатися корисними закусками на кшталт фруктів, овочів і йогурту.

Що стосується вибору страв, Лорен Харріс-Пінкус рекомендує прислухатися до свого організму, не намагаючись вибрати найменш калорійний варіант. Інакше людина з'їсть більше, але так і не наїсться.

Не варто вішати на їжу ярлики "корисна" або "шкідлива" – краще складати меню з огляду на зміст тих чи інших поживних речовин, вітамінів і мінералів у продуктах.

У свою чергу, дієтолог Келлі Джонс зазначила, що жінкам не потрібно захоплюватися снеками типу поживних батончиків.

Вона також рекомендує обов'язково їсти на сніданок їжу з білком: йогурт, збагачений білком, вівсянку з горіхами і насінням або цільнозерновий хліб.

За її словами, жінки часто не снідають через те, що щільно повечеряли напередодні, але в результаті це призводить до того, що вони знову переїдають увечері. Спеціаліст запропонувала спробувати повноцінно поснідати й перекусити кілька разів у першій половині дня, щоб відкоригувати режим харчування.

Вона також закликала жінок відмовитися від занадто тривалих дієт, оскільки це може зашкодити репродуктивному здоров'ю. Крім того, Джонс порадила робити якомога менше перекусів і прагнути до більшої кількості повноцінних прийомів їжі.

