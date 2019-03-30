Названо ідеальну рибу для схуднення

Тунець є ідеальною рибою для схуднення, до того ж містить масу корисних вітамінів і мікроелементів, корисних для здоров'я.

Про це розповіла професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна в своєму Instagram для тих, хто хоче позбутися від зайвого жиру до літа.

Обід з тунцем pixabay

"Риба з сімейства скумбрієвих. У 100 г тунця міститься 68,09 г води, 23,33 г білків, 4,9 г жирів і повністю відсутні вуглеводи. Багатий зміст вітамінів, макро- і мікроелементів: а, В1, В2, В3, В6, В9, В12, В4, Е, D, фосфор, натрій, магній, кальцій, калій, селен, цинк, мідь, марганець, залізо, а також дуже корисні для нас поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6. Калорійність тунця на 100 г продукту 145 ккал", – розповіла вона.

Як готувати

Медушкіна радить підсмажити тунець на грилі. Однак обов'язково потрібно перевертати і прибирати з вогню, як тільки підрум'яниться. Інакше м'ясо стане жорстким і несмачним. Середина повинна бути трохи рожевою, а край – коричневим.

pixabay

Також можна вживати консервований у власному соку продукт, який вважається найкориснішим. Риба не втрачає цінних якостей і дає величезну різноманітність в варіантах приготування.

Як їсти тунець

На сніданок: в 80 г тонкого лаваша загорнути 70 г тунця у власному соку. Додати або змастити лаваш 35 г авокадо. Порізати соломкою один помідор, а також нашаткувати зелень. Загорнути рол і підсмажити на пательні до рум'яної скоринки.

Patee

Снек – сендвіч з тунцем. Взяти целонозерновой хліб, викласти на скибочку тунець і додати свіжий огірок і лист салату.

Смачне життя

Обід – паста з соусом з тунця. Інгредієнти: макарони твердого сорту 40г, баночка тунця, томатна паста, цибулина, сир для посипання, рослинне масло, сіль і перець.

Справа смаку

Приготування: обсмажити цибулину, додати тунець, томатну пасту, сіль, перець за смаком. Відварити макарони, додати в них отриманий соус і посипати зверху сиром.

Вечеря – салат з тунцем і овочами. В одній мисці змішати банку тунця, варене яйце, помідори черрі, огірок, болгарський перець. Всі інгредієнти порізати, заправити оливковою олією з лимонним соком, посолити і поперчити за смаком.

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