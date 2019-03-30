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Названо ідеальну рибу для схуднення

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Тунець є ідеальною рибою для схуднення, до того ж містить масу корисних вітамінів і мікроелементів, корисних для здоров'я.

Про це розповіла професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна в своєму Instagram для тих, хто хоче позбутися від зайвого жиру до літа.

Обід з тунцем

Обід з тунцем

pixabay

"Риба з сімейства скумбрієвих. У 100 г тунця міститься 68,09 г води, 23,33 г білків, 4,9 г жирів і повністю відсутні вуглеводи. Багатий зміст вітамінів, макро- і мікроелементів: а, В1, В2, В3, В6, В9, В12, В4, Е, D, фосфор, натрій, магній, кальцій, калій, селен, цинк, мідь, марганець, залізо, а також дуже корисні для нас поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6. Калорійність тунця на 100 г продукту 145 ккал", – розповіла вона.

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Як готувати

Медушкіна радить підсмажити тунець на грилі. Однак обов'язково потрібно перевертати і прибирати з вогню, як тільки підрум'яниться. Інакше м'ясо стане жорстким і несмачним. Середина повинна бути трохи рожевою, а край – коричневим.

Названо ідеальну рибу для схуднення

pixabay

Також можна вживати консервований у власному соку продукт, який вважається найкориснішим. Риба не втрачає цінних якостей і дає величезну різноманітність в варіантах приготування.

Як їсти тунець

На сніданок: в 80 г тонкого лаваша загорнути 70 г тунця у власному соку. Додати або змастити лаваш 35 г авокадо. Порізати соломкою один помідор, а також нашаткувати зелень. Загорнути рол і підсмажити на пательні до рум'яної скоринки.

Названо ідеальну рибу для схуднення

Patee

Снек – сендвіч з тунцем. Взяти целонозерновой хліб, викласти на скибочку тунець і додати свіжий огірок і лист салату.

Названо ідеальну рибу для схуднення

Смачне життя

Обід – паста з соусом з тунця. Інгредієнти: макарони твердого сорту 40г, баночка тунця, томатна паста, цибулина, сир для посипання, рослинне масло, сіль і перець.

Названо ідеальну рибу для схуднення

Справа смаку

Приготування: обсмажити цибулину, додати тунець, томатну пасту, сіль, перець за смаком. Відварити макарони, додати в них отриманий соус і посипати зверху сиром.

Вечеря – салат з тунцем і овочами. В одній мисці змішати банку тунця, варене яйце, помідори черрі, огірок, болгарський перець. Всі інгредієнти порізати, заправити оливковою олією з лимонним соком, посолити і поперчити за смаком.

РИБА для схуднення! ⠀ Ставім❤️ корисної рубриці # Медушкіна_обзор_продуктов і читаємо далі, мова сьогодні піде про рибу, подрузі худнуть з усього света😀 тунці. ⠀ 🎥 в сторіз сьогодні розповідаю, як в Ізраїлі отримують паспорти. ⠀ тунець. Риба з сімейства скумбрієвих. У 100 г тунця міститься 68,09 г води, 23,33 г білків, 4,9 г жирів і повністю відсутні вуглеводи. Багатий зміст вітамінів, макро- і мікроелементів: А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, В4, Е, D, фосфор, натрій, магній, кальцій, калій, селен, цинк, мідь, марганець, залізо, а також дуже корисні для нас поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6. Калорійність тунця на 100 г продукту 145 ккал. ⠀ ✅Как готувати? ⠀ Найкраще підсмажити на грилі, але потрібно постійно перевертати, і прибирати з вогню, як тільки він зарум'яниться. В іншому випадку м'ясо може стати жорстким і абсолютно позбавленим смаку. Добре просмаженим можна вважати той шматок тунця, де серединка за кольором рожева, а краю коричневі. ⠀ На жаль, свіжий тунець доступний не всім, але нам на допомогу приходить консервований продукт. Найкориснішим вважається тунець, консервований у власному соку. При цьому риба не втрачає своїх цінних якостей і дає величезну різноманітність в варіантах приготування, наприклад (заберіть відразу собі в🔰): ⠀ 🍽ЗАВТРАК.Лаваш тонкий - 80 г + в нього загорнути тунець у власному соку - 70 г + додати (змастити лаваш ) авокадо - 35 гр. помідор - 1 шт. (порізати соломкою) + листова зелень. Загорнути рол і обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки. ⠀ 🍽ПЕРЕКУС. Сендвіч з тунцем. Ц / з хліб + тунець в с / с + свіжий огірочок + листочок салату. ⠀ 🍽ОБЕД. Паста з соусом з тунця. Макарони з т / с 40г + баночка тунця в с / с + томатна паста + цибулина + сир для посипання + трохи рослинного масла + сіль, перець за смаком .. Обсмажуємо цибулину, додаємо тунець, томатну пасту, сіль, перець - за смаком. відварюємо макарони, додаємо в наш соус посипаємо сиром. ⠀ 🍽УЖІН. Салат з тунцем і овочами. Тунець 1 баночка в с / с +1 варене яйце + помідори черрі + огірок + болгарський перець. Все ріжемо, заправляємо оливковою олією з лимонним соком, солимо перчимо. ⠀ А ви як ставитеся до тунця? Чи готуєте його або віддаєте перевагу інші сорти риби😉?

Допіс, Поширення 🏋🏻♀️ # ЛучшаяВМіреХудітельніца (@katya_medushkina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий ідеальний італійський сир, який відмінно допоможе для схуднення.

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Теги
харчуваннядиетаздоров'ясхуднення
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