Як побороти старіння: названий спосіб

Міжнародна група вчених виявила ефективний спосіб побороти старіння. За словами експертів, для того, щоб уникнути старечих захворювань, необхідно дотримуватися середземноморської дієти.

Такий висновок був зроблений на основі дослідження, в якому взяли участь 612 осіб віком 65-79 років. Фахівці вивчили стан кишечника добровольців до і після річної середземноморської дієти з високим вмістом фруктів, овочів, горіхів, бобових, риби та оливкової олії, пише MedicalXpress.

Фото: vesty.co.il

Зазначається, що крім того, що позитивні зміни відбулися в мікробіомі випробовуваних, у них покращилися когнітивні навички. Зокрема, пам'ять. До слова, такі зміни здебільшого обумовлені підвищеним вмістом харчових волокон в їжі, а також вітамінів і мінералів, пов'язаних з нею: С, В6, В9, міді, калію, заліза, магнію і марганцю.

Фото: championat.com

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