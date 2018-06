Найкорисніша дієта: експерти назвали 4 головних переваги

Нові дослідження, що вивчають вплив рослинної дієти на здоров'я людини, показали численні переваги відмови від м'ясних продуктів.

Результати досліджень були представлені на перших зборах Американського товариства харчування, яке проходило в Бостоні, США. Серед основних плюсів, якими володіє вегетаріанська програма харчування, фахівці виділили чотири, пише Мedical daily.

1. Поліпшення здоров'я серця

Дослідники з Нідерландів вивчили стан здоров'я близько 6 тис. осіб і встановили, що у тих, хто вживав рослинний білок, визначали більш низький ризик розвитку ішемічної хвороби серця в порівнянні з тими, хто в основному отримував білок з м'яса.

Американська асоціація кардіологів пояснила, що надмірне споживання білка з м'яса може створити проблему через високий вміст насичених жирів, а це, в свою чергу, може підвищити рівень холестерину. Дуглас Паддон-Джонс, професор харчування та обміну речовин в Техаському університеті, США, рекомендував комбінувати джерела білка, включаючи в раціон йогурт, соєве молоко, лободу, квасоля, яйця, тофу і рибу.

Крім того, дослідження, проведене за участю 4500 дорослих з Бразилії, показало, що ті, хто споживав рослинний білок, були на 60% менше схильні до утворення атеросклеротичних бляшок в артеріях.

2. Зниження ризику розвитку цукрового діабету

У дослідженні, проведеному Університетом Джорджа Вашингтона, США, було вивчено стан здоров'я і режими харчування пывденноазіатів, які проживають в Сполучених штатах. Було встановлено, що у вегетаріанців відзначають більш низькі фактори ризику розвитку цукрового діабету. Такі включали низький індекс маси тіла, нижчий рівень глюкози в крові і холестерину, меншу окружність талії, менша кількість черевного жиру.

Френк Ху, дослідник харчування і цукрового діабету з Гарвардського університету, США, також прийшов до аналогічних результатів в попередніх дослідженнях.

"Перехід на дієтичний спосіб харчування, багатий рослинними продуктами, такими як овочі, фрукти, цільні зерна, бобові, горіхи і насіння, а також більш низький рівень споживаних продуктів на основі продуктів тваринного походження, особливо червоного і обробленого м'яса, може принести істотні переваги для здоров'я, зокрема, це проявляється в зниженні ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу ", - зазначив дослідник.

3. Зміна маси тіла

Бути вегетаріанцем - не обов'язково означає бути худим і здоровим. Зміна маси тіла серед більш ніж 125 тис. дорослих були проаналізовані протягом 4 років в ході дослідження, проведеного Школою охорони здоров'я Т. Чана Гарвардського університету, США.

Отримані результати показали, що дієти на основі рослинної їжі, багаті високоякісними продуктами, такими як цілісні зерна, фрукти, овочі і горіхи, були пов'язані з меншим збільшенням маси тіла. З іншого боку, хворі рослинні продукти, такі як солодощі, рафіновані зерна і картопля, були асоційовані зі значно більшою кількістю надлишкових кілограмів.

4. Зниження ризику смерті

Недостатньо просто вживати рослинні продукти, ще дуже важлива і їх якість. Велике дослідження за участю майже 30 тис. дорослих американців надало дані для більш ефективного вибору компонентів рослинної дієти для зниження рівня смертності на 30%. Однак більш високу якість компонентів тваринного походження мало вплинуло на смертність. Це перевага була особливо очевидно в осіб з хронічними захворюваннями.

Проте експерти відзначили, що недостатньо доказів того, що тільки рослинна дієта збільшує тривалість життя. Мелоді Дін, старший науковий співробітник Університету Сіднея, Австралія, пояснила, що вегетаріанці можуть отримати вигоду з таких факторів, як підтримка здорової маси тіла, відмова від куріння та уникнення ризику розвитку раку, пов'язаного зі споживанням обробленого м'яса.

