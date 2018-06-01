"Можна піцу та солодощі": дієтолог назвав найлегший спосіб швидкого схуднення

У більшості дівчат був негативний досвід на грунті схуднення, коли жорстко себе обмежуєш в їжі якийсь період часу, але настає момент зриву і насилу втрачені кілограми блискавично повертаються.

Грунтуючись на цьому факті, відомий американський дієтолог Пол Рівас придумав, як "обдурити" свій організм і їсти всі улюблені продукти, але при цьому худнути, пише Cosmopolitan.

Рівас розробив нестандартну програму харчування, яка отримала промовисту назву "Дієта брехуна" (Cheater's Diet). Її суть полягає в тому, що можна їсти жирну їжу і пити алкоголь, але при цьому продовжувати скидати зайві кілограми (ті, хто випробував дієту на собі, стверджують, що за два тижні втрачали близько 7 кг).

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Особливість Cheater's Diet полягає в тому, що в будні ви повинні харчуватися дієтичною їжею (не переборщуючи з вуглеводами), а ось у вихідні відриватися по повній, дозволяючи собі піцу, бургери, булочки з корицею, морозиво, вино, молочні коктейлі і багато іншого. Але в ці два дні все-таки потрібно пам'ятати про міру і не переїдати, адже через п'ять днів ви знову зможете побалувати себе.

У понеділок (хоча вихідні можуть бути в будь-який день тижня) ви повинні знову повернутися до правильної їжі. На думку дієтолога, цей прийом допомагає розігнати метаболізм і уникнути ефекту плато (період. Коли вага припиняє знижуватися і "стоїть" на місці - Ред).

Незважаючи на те, що "Дієта брехуна" максимально проста, у неї є правила: на сніданок і вечерю повинні бути продукти, багаті на білок, а в обід можна дозволити собі вуглеводи (хліб, картоплю, рис, макарони). До речі, під час денного прийому їжі половину тарілки повинні займати овочі, чверть - м'ясо, риба, птиця (білок), а другу чверть - гарнір, наприклад, бурий рис, варений або печена картопля або інші вуглеводи. Можна дозволити собі чай, але без цукру.

Ще в обов'язковій програмі цієї дієти: основа раціону повинні складати риба, кальмари, мідії і інші морепродукти. М'ясо ж слід їсти не частіше 5 разів на тиждень, а вага порції не повинна перевищувати 100 грамів. Необхідно також додавати в свій раціон велику кількість овочів і фруктів та дотримуватись певних правил за розміром порцій:

м'ясо, риба, птиця або порція нежирного сиру повинні бути розміром з колоду карт;

порція рису, гречки та інших круп - розміром з тенісний м'яч;

овочі - два складених разом кулака;

ягоди і фрукти - не більше однієї чайної чашки;

горіхи - жменя (30 г);

рослинне масло - одна столова ложка в день.

Приблизний раціон на день

Сніданок: 4 яєчних білка, 1 жовток (приготувати без масла), чай або кава без молока;

Обід: половинка тонкого лаваша з начинкою з птиці або тунця з овочами;

Перекус: жменя мигдалю;

Вечеря: куряча грудка з овочами на грилі;

Перекус: чашка какао.

Зрозуміло, у Cheater's Diet є позитивні і негативні сторони.

З хорошого:

не потрібно рахувати калорії;

на ній нескладно сидіти довго;

психологічно дієта дуже комфортна, оскільки не потрібно відмовлятися від улюблених жирних страв і алкоголю назавжди, тільки до вихідних;

за два тижні можна скинути близько 7 кілограмів.

З поганого:

раціон не адаптований по калорійності, тому комусь він здасться занадто калорійним, а комусь - недостатньо ситним;

Пол Рівас не забороняє штучні підсолоджувачі, хоча багато дієтологія вважають їх дуже шкідливими;

дієта не підходить для тих, хто не може контролювати себе у вихідні, адже їсти шкідливу їжу можна тільки в розумних межах.

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