Інтервальне голодування стало улюбленою дієтою зірок: вся правда про нього і хто вже схуд

Інтервальне голодування – нова популярна методика харчування, згідно з якою акцент в процесі схуднення ставиться не на те, що їсть людина, а на часі вживання їжі.

За допомогою цієї "дієти" можна не тільки знизити вагу, але і поліпшити самопочуття загалом. Інтервальне голодування стало найпопулярнішим способом схуднення в 2020 році – ным активно користувалися багато зірок і хвалилися своїми результатами. Таку широку популярність інтервальне голодування завоювало ще й тому, що "дієта" не змінює ваше меню, вона змінює час вживання їжі. Отже, обмеження в їжі не відчуваються настільки гостро. Про те, чому інтервальне голодування здобуло таку популярність, хто із зірок вже скористався методикою і чи є "підводні камені" в цьому способі схуднення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, багато голлівудських зірок віддають перевагу саме інтервальному голодування для підтримки фізичної форми. В першу чергу, через зручність, так як з урахуванням щільного графіка харчування переважно в першій половині дня підходить більшості з них. Про результати інтервального голодування розповідали Хью Джекман, Бенедикт Камбербетч і Джастін Теру, співачка Бейонсе і модель Міранда Керр. Серед українських знаменитостей також є прихильники цієї методики харчування.

Чим корисне інтервальне голодування Dreamstime

У чому суть інтервального голодування

Інтервальне голодування або фастінг – це режим харчування для схуднення, що полягає в періодичній відмові від їжі. Найбільш популярним методом є система 16/8 – повна відмова від їжі на 16 годин, решта 8 годин підходять для споживання їжі. Подібний графік харчування змушує тіло спалювати жирові запаси.

Основний плюс фастинга полягає в тому, що не потрібно відмовлятися від їжі повністю, буде досить пропустити сніданок, обід або вечерю. Емоційно це набагато простіше, ніж абсолютне голодування або, наприклад, розвантажувальні дні на соках. До того ж немає ніяких обмежень по продуктах, а значить, можна дозволити собі невеликі слабкості: десерти, смажену їжу, хліб, випічку.

Коли можна їсти?

Для початку варто визначити для себе, коли вам простіше голодувати – вранці або ввечері. Якщо ви легко обходитесь без сніданку, то тепер можете з чистою совістю "проспати" ранкову вівсянку. Наприклад, ви вечеряли в 8 вечора, і, відповідно, уже в 12 ранку наступного дня можна щільно пообідати або, якщо ви все ще не голодні, випити латте з круасаном (і продовжувати при цьому худнути). З урахуванням часу на сон, ви будете обходитися без їжі 16 годин. У 8 вечора можна дозволити собі поживну вечерю, наприклад пасту або м'ясо з гарніром.

Інтервальне голодування: користь і шкода Dreamstime

Для тих, хто не може почати день без сніданку, вечірні забіги до холодильника під забороною. Зранку ви можете ні в чому собі не відмовляти. Але якщо ви снідаєте в 8 ранку, то після 16 годин доведеться відмовлятися від спокус. Тадивіться на це з іншого боку: ви ні в чому не обмежені до цього часу.

Кому не підходить інтервальне голодування?

Як і у будь-якої дієти, тут є протипоказання, тому перед тим, як проводити експерименти над своїм тілом, краще проконсультуватися з лікарем.

Інтервальне голодування протипоказане тим, у кого гастрит, проблеми з жовчним міхуром, наднирковими залозами, а також вагітним і в період грудного вигодовування.

Плюси інтервального голодування:

1. Більш упорядкований режим дня. Інтервальне голодування дозволяє робити день більш структурованим і витрачати менше часу на приготування і вживання їжі.

2. Позитивний вплив на здоров'я. Обмеження калорій – це спосіб продовження життя. Інтервальне голодування активує ті ж механізми.

3. Інтервальне голодування може знизити ризик розвитку раку. Багато досліджень голодування показали, що фастинг може знижувати ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань.

4. Інтервальне голодування простіше і ефективніше, ніж дієта. Причина, за якої більшість дієт не дають потрібних результатів не в тому, що ми вживаємо неправильну їжу, а в тому, що ми не дотримуємось дієти протягом тривалого часу. Інтервальне голодування виробляє стійку звичку і гарантовано дасть потрібний результат.

Хто з українських зірок "сидить" на цій системі?

Ірина Білик

Народна артистка України заявила про намір схуднути за допомогою інтервального голодування. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Ірина Білик розповіла, як худне Today.ua

"Вирішила спробувати нову дієту, всім відому 16/8. Хтось із вас уже пробував її? Плюси? Мінуси? Чи задоволені результатом?" – написала вона.

Своїм досвідом з артисткою поділилася відома психолог Наталя Холоденко. За її словами, дієта дійсно ефективна.

Леся Нікітюк

Нещодавно знаменитість виставила в мережі яскраву серію кадрів, примірявши лише міні-топ і коротенькі шорти з тропічним принтом. Артистка грайливо похвалилася стрункою жіночною фігурою, адже вже досить довгий час практикує інтервальне голодування. І результат дійсно вражаючий

Никитюк поділилася секретом стрункості Instagram Лесі Нікітюк

Ексклюзивно з виданням OBOZREVATEL Нікітюк раніше поділилася порадами, як їсти і не гладшати. Вона детально описала, як худне на интервальном голодуванні та від яких продуктів відмовилася.

Надія Матвєєва

Українська телеведуча Надія Матвєєва розповіла своїм фоловерам в Instagram про "секрети стрункості":

"З 8 грудня 2019 року я на кето-раціоні і інтервальному харчуванні. Це означає: з 1500-1600 ккал щодня 75% складають жири, 20% - білки і 5% вуглеводи. Їм двічі на день, від кави і чаю не відмовилася", – розповідала Матвєєва.

Надія Матвєєва худне на інтервальному голодуванні Телегід

За словами Матвєєвої, за перший місяць вона схудла на 3 кг, хоча цілеспрямовано не збиралася худнути, а просто намагалася позбутися тяги до солодкого і підвищити енергійність.

Тренер і телеведуча Аніта Луценко теж поділилася з OBOZREVATEL своєю думкою з прихильниками здорового способу життя і харчування:

"Якщо ви їсте більше калорій, ніж витрачаєте, то гладшаєте, менше – худнете. Інтервальне голодування, як і всі дієти (не їсти після 18:00, не їсти солодощі, не їсти м'ясо, не їсти смажене, не їсти глютен, не їсти через день, є тільки яйця і гречку, тільки сині ягоди .... що завгодно на цю тему) – це просто бажання скоротити надходження всередину тіла калорій", – висловилася вона.

Також Луценко додала:

"Аутофагію вже 100 раз спростували і вийшли з омани. І при проблемах з жовчним тривалий проміжок без їжі шкідливий. Висновок: якщо вам ідея інтервального голодування допомагає морально їсти менше і не шкодить здоров'ю – відмінно. Якщо можете просто за день їсти менше без обмеження у часу – відмінно. Не морочте собі голову".

Читайте також на OBOZREVATEL інтерв'ю з Анітою Луценко, в якому мова йде про здоровий спосіб життя, харчування, заняття спортом і схудненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аніта Луценко назвала три суперпродукти, які допомагають привести фігуру в форму.

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