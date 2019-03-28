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Допоможе схуднути: названо 7 причин їсти авокадо

1.6тЧитати матеріал російською

Авокадо є вельми корисним для здоров'я плодом, адже в ньому міститься багато вітамінів і важливих мінеральних речовин.

У блозі "Pravda o ede" в Instagram назвали топ-7 причин, щоб вживати його в їжу щодня, незважаючи на те, що багато хто не розуміє його смаку.

"З'їдаючи 1 авокадо на добу, ви забезпечуєте організм приблизно 15% від добової норми вітамінів K, C, E, B5 та B6", – йдеться в повідомленні.

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авокадо

авокадо

pixabay

Крім того, авокадо знижує рівень холестерину в крові. Цей плід покращує зір і знижує ризик виникнення раку. Також авокадо полегшує симптоми артриту і нормалізує вагу за рахунок того, що це дієтичний продукт.

Допоможе схуднути: названо 7 причин їсти авокадо
Допоможе схуднути: названо 7 причин їсти авокадо

Варто відзначити, що існує маса рецептів, в яких використовується авокадо. Це можуть бути дієтичні бутерброди, салати і навіть омлети. На сніданок ідеально підійдуть тости з авокадо.

Тост з авокадо

Допоможе схуднути: названо 7 причин їсти авокадо

Vkusno.TV

Інгредієнти

  • Житній хліб

  • Помідори чері

  • авокадо

  • бринза

  • Масло оливкове

  • базилік зелений

  • лимон

  • часник

  • Сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування

Зубчики часнику подрібнити, близько третини пучка базиліка дрібно нарізати. Черрі порізати на половинки та укласти у форму для запікання. Зверху посипати сіллю і перцем, скропити оливковою олією і поставити в духовку (200 градусів) на 15 хвилин.

У блендер помістити базилік, 1 зубчик часнику, 50-80 мл оливкової олії. Збити до однорідної консистенції і додати в суміш 2 чайні ложки лимонного соку і сіль за смаком.

Авокадо очистити і видалити кісточку. Виделкою розім'яти вміст до стану пасти. Додати лимонний сік, сіль і перець. Отриману масу нанести на підсушений хліб, посипати бринзою, а зверху викласти запечені томати. Зверху викласти пасту з базиліка. Дієтичний сніданок готовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали кілька видів сиру, які є найкориснішими для здоров'я.

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