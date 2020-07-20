Дівчина з США, яка скинула 153 кілограми, розкрила секрет схуднення

У США, штат Пенсільванія, дівчина зуміла схуднути на 153 кілограми. До схуднення її вага становила 233 кілограми і вона не могла вміститися за кермом машини.

Скинути вагу їй вдалося завдяки спеціальній програмі схуднення, повідомляє сайт програми Today телеканалу NBC.

Так, Бріттані Нефф з дитинства намагалася заглушити негативні емоції за допомогою їжі. До 23 років її вага досягла 233 кілограмів. Щоб зважитися, вона використовувала ваги для добрив.

Бріттані Нефф зуміла схуднути на 153 кілограми Brittany Neff / Instagram

Скинути вагу Бріттані змогла за допомогою програми схуднення, запропонованої компанією Optavia. За два роки дівчина скинула 80 кілограмів, а в 2019-м перенесла операцію з видалення 6 кілограмів зайвої шкіри.

Зараз дівчина займається спортом 3-4 рази на тиждень і дотримується дієти, згідно з якою потрібно їсти 6 разів на добу невеликими порціями.

Чоловік дівчата Дуайт, за якого вона вийшла заміж незабаром після операції, з 2017 року намагався схуднути, але результату зміг домогтися лише після знайомства з Бріттані.

Бріттані Нефф і її чоловік Дуайт худнуть разом Brittany Neff / Instagram

За її рекомендаціям він схуд на 86 кілограмів. Зараз він важить 88 кілограмів.

Подружжя радить людям, що худнуть, стежити за своїм психічним здоров'ям, а також знайти спільноту, де будуть підтримувати їхні зусилля, постаратися усвідомити мету і причини схуднення.

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