Дієтологиня назвала список продуктів, які врятують від осінньої депресії

Російська дієтологиня Єва Шишова назвала список продуктів, які врятують від осінньої депресії і допоможуть зміцнити імунітет.

На своїй сторінці в Instagram експертка пояснила, що кожного року восени через перепад температури загострюються хронічні захворювання і погіршується емоційний стан.

Тому Шишова порадила їсти більше продуктів, що містять вітамін C, а саме:

шипшину;

болгарський перець;

квашену капусту;

цитрусових фруктів;

темно-зелені овочі та зелень.

"Вживайте в їжу різнокольорові овочі, що містять бета-каротин. Він стимулює вироблення клітин, які вбивають мікроби. Їсти потрібно червоні, пурпурові, жовті та оранжеві овочі. Вони повинні бути сирі або злегка термооброблені", – поділилася дієтологиня.

Також важливо не забувати про вітамін Е, який міститься в горіхах, рослинних оліях, авокадо та хлібі з висівками. Шишова порадила включати в раціон і білок. Це риба, птиця, телятина та сир.

"Вживайте продукти з антибактеріальними властивостями: цибулю, часник, хрін, буряк, моркву, селеру. Нашкодити імунітету може дуже жирна та гостра їжа, консервовані та копчені продукти, цукор, сіль, алкоголь. А взагалі, кращий засіб для зміцнення імунітету, боротьби з вірусами і осінньої апатією – це здоровий спосіб життя та хороший настрій", – додала Шишова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська дієтологиня Наталія Пугачова назвала овочі, які допоможуть швидко схуднути.