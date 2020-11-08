Дієтолог назвала 8 корисних властивостей яблук

Яблука визнані дієтологами зразком поживності та здоров'я, і все більше досліджень доводять, що цей продукт можна вважати символом доброго здоров'я.

Про це пише дієтолог Синтія Сасс у статті для Health. Фахівець також назвала вісім корисних якостей яблук, грунтуючись на дослідженнях вчених останніх років.

Дослідження вчених з Університету Редінга (Британія) показало, що споживання двох яблук на день призводить до швидшого скорочення холестерину і "поганого" ліпопротеїну низької щільності (LDL), а також поліпшення маркерів здоров'я кровоносної системи.

Дієтолог рекомендує в якості легкого і приємного перекусу подрібнені яблука з живцями селери, прянощами для яблучного пирога і мигдальним маслом.

Вміщені в яблуках речовини, особливо в сорті Гренні Сміт, сприяють зростанню корисних бактерій, пов'язаних з контролем ваги. Такий результат показало дослідження, проведене в 2014 році. Крім того, яблука допомагають контролювати вагу завдяки багатому вмісту в них клітковини. Так, згідно з дослідженнями, кожен з'їдений грам клітковини блокує дію близько семи калорій.

Щоб почати день з наповненого клітковиною раціону, дієтолог рекомендує порізати яблуко, зняти з нього шкірку, за допомогою блендера зробити смузі, додати 170 грам кокосового молока без цукру, столову ложку кокосового масла, ополоник сухого білка, дрібку спецій для яблучного пирога і трохи льоду.

Дослідники з Італії прийшли до висновку, що підвищене споживання яблук призводить до скорочення ймовірності виникнення раку легенів. Інші дослідження також показали превентивний вплив на виникнення колоректального раку, раку грудей і раку стравоходу.

Так, вчені вважають, що феноли і флавоноїди, що містяться в яблуках, можуть брати участь у захисті клітин від ушкоджень і запобігати росту пухлинних клітин.

На думку вчених, головний антиоксидант у яблуках блокує активність ферменту, який відповідає за розкладання крохмалю до стану простого цукру. Яблучний оцет теж допомагає знизити рівень цукру в крові – його рекомендується використовувати в гарнірах і приправах до салату.

Попередні експерименти з тваринами показали, що урсолова кислота, що міститься в шкірці яблука, допомагає збільшувати м'язову масу.

Дослідження показали зв'язок вживання яблук зі шкіркою з поліпшенням здоров'я легенів, а також зі зниженням ризику респіраторних захворювань, включаючи астму, бронхіт і емфізему. Люди, що з'їдають п'ять яблук на тиждень, на 32% скорочують ризик астми в порівнянні з тими, хто вживають їх у меншій кількості.

Дієтолог пропонує наступний рецепт: нарізати яблуко, додати чайну ложку лимонного соку, столову ложку води і трохи спецій для яблучного пирога, підігріти все це на повільному вогні до м'якості, потім зверху посипати чвертю чашки подрібнених вівсяних пластівців з чайною ложкою мигдалевого масла. Вийде щось на зразок яблучного пирога з товстою верхньою кіркою.

Яблука – багате джерело пектину, який може бути корисним при запальних захворюваннях кишечника. Так, у ході окремих досліджень було встановлено, що пектин полегшує симптоми запорів і діареї.

Дослідження фруктових мух, проведене в 2011 році, показало, що споживання яблук продовжує їхнє життя на 10%, а також дозволяє зберігати активність. Як відомо, ці комахи часто використовуються в якості замінника при вивченні харчування людини через генетичну схожість у частині схильності захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, чому яблука краще їсти неочищеними. Кожна людина щодня має з'їдати хоча б одне яблуко. Це унікальний фрукт, який стимулює роботу шлунково-кишкового тракту і допомагає організму самостійно очищатися, що в кінцевому підсумку дозволяє зберегти молодість на довгі роки.