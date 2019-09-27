Чому не виходить схуднути: названо топ-5 помилок

Багато хто стикається з проблемою, коли правильне харчування або заняття спортом не допомагають схуднути.
Дієтологиня Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.
Помилка №1. Вуглеводи замість калорій.
За словами фахівчині, процес схуднення починається тоді, коли споживається менше калорій, ніж витрачається. А повільні вуглеводи навпаки необхідні, щоб давати енергію, поживні речовини, насичувати та зменшувати тягу до солодкого. Відмовлятися від них не можна, але часто ті, хто худне, виключають їх із раціону.
Відмова від вуглеводів
Фото: zdorovie.com
Помилка №2. Обмеження замість помірності.
Кошкіна радить не забороняти собі споживати продукти, які хочеться, а прагнути до усвідомленого відступу від правил з почуттям міри. Наприклад, з'їдати не всю шоколадку, а декілька маленьких шматочків.
Помилка №3. Фокус на досконалості замість прогресу.
Дієтологиня радить не прагнути харчуватися ідеально, а дотримуватися раціону без фанатизму.
Помилка №4. Фокус на кардіо замість силових.
Схуднення
Фото: Relrus.ru
Схуднути можна тільки за рахунок втрати жирової маси, а не м'язової. Тому не можна нехтувати силовими тренуваннями.
Помилка №5. Фокус на кінцевій меті.
Якщо лаяти себе за кожен промах, заповітної мети можна не досягти. Тому потрібно хвалити себе за кожен маленький успіх.
5 помилок, які заважають схуднути! Знайдіть свою⤵ ⠀ 1🔹 Фокус на вуглеводах замість калорій. ⠀ Худеем ми тільки тоді, коли споживаємо калорій менше, ніж расходуем❗ Вуглеводи тут зовсім ні при чому, навпаки, повільні вуглеводи необхідні, щоб давати нам енергію, поживні речовини, насичувати і зменшувати тягу до солодкого. Відмовлятися від них не можна, а багато худнуть смертельно бояться вуглеводів і виключають їх з раціона🍝 Сподіваюся, ви не з їх числа? ⠀ 2🔹 Фокус на обмеження замість помірності. ⠀ Заборонений плід солодкий, пам'ятайте ж? Коли забороняєте собі щось, то його привабливість збільшується! 😋 Краще не забороняти, а прагнути до усвідомленого відступу від правил з почуттям міри. Наприклад, не забороняйте собі улюблену шоколадку, а навчитеся отримувати задоволення від пари маленьких шматочків, але не з'їдати целіком😉 ⠀ 3🔹 Фокус на досконало замість прогресу. ⠀ Перфекционизм тільки заважає і призводить до мислення "все або нічого" 😱 Не прагніть харчуватися ідеально, а дотримуйтесь все досить добре, без фанатизму. ⠀ 4🔹 Фокус на кардіо замість силових. ⠀ Худнути треба за рахунок втрати жирової маси, а не м'язової. М'язи споживають багато енергії і треба всіма способами їх зберігати, тому не нехтуйте силовими треніровкамі💪 ⠀ 5🔹 Фокус на кінцевої мети замість маленьких перемог. ⠀ Не сваріть себе за кожен промах, тримаючи в голові заповітну цель🎯 Замість цього хваліть себе за кожен маленький успіх, фокусуйтеся тільки на цьому. ⠀ А ви робите будь-яку з цих помилок? Яку?
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