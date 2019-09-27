Чому не виходить схуднути: названо топ-5 помилок

Багато хто стикається з проблемою, коли правильне харчування або заняття спортом не допомагають схуднути.

Дієтологиня Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

Помилка №1. Вуглеводи замість калорій.

За словами фахівчині, процес схуднення починається тоді, коли споживається менше калорій, ніж витрачається. А повільні вуглеводи навпаки необхідні, щоб давати енергію, поживні речовини, насичувати та зменшувати тягу до солодкого. Відмовлятися від них не можна, але часто ті, хто худне, виключають їх із раціону.

Відмова від вуглеводів Фото: zdorovie.com

Помилка №2. Обмеження замість помірності.

Кошкіна радить не забороняти собі споживати продукти, які хочеться, а прагнути до усвідомленого відступу від правил з почуттям міри. Наприклад, з'їдати не всю шоколадку, а декілька маленьких шматочків.

Помилка №3. Фокус на досконалості замість прогресу.

Дієтологиня радить не прагнути харчуватися ідеально, а дотримуватися раціону без фанатизму.

Помилка №4. Фокус на кардіо замість силових.

Схуднення Фото: Relrus.ru

Схуднути можна тільки за рахунок втрати жирової маси, а не м'язової. Тому не можна нехтувати силовими тренуваннями.

Помилка №5. Фокус на кінцевій меті.

Якщо лаяти себе за кожен промах, заповітної мети можна не досягти. Тому потрібно хвалити себе за кожен маленький успіх.

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