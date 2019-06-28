"Було складно": Сєдокова розповіла, як боротися з целюлітом

Співачка й екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яку постійно критикують за відверті фото і фотошоп, зробила зізнання про боротьбу з целюлітом.

Зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram, що втомилася від власних комплексів, особливо після народження третьої дитини, тому зважилася на жорсткі заходи.

"Після народження третьої дитини, я поправилась. І якщо моя вага мене влаштовує, то абсолютно зрадницький на моїх ногах з'явився цей ідіотський целюліт. Я написала це слово. І мені було складно зараз", – зазначила вона.

Сєдокова, яка "соромиться" носити міні Instagram @ annasedokova

За словами Сєдокової, вона соромиться носити міні, але дуже цього хоче. Оскільки вона втомилася від комплексів, то вирішила серйозно зайнятися усуненням целюліту.

"Фахівці заявили мені – це не жир, це вода. Ноги набрякають і виходить така картина. Що робити? Пити більше води, але тільки до 6 вечора, щоб іще більше не набрякати. Міняти повністю харчування. Я дуже пишаюся собою, що вже тиждень не їм хліба і круасанів. Нічні пельмені після горілки не вважаються. Вибачте, зірвалася, у мене був стрес", – додала вона.

Сєдокова і целюліт (на фото не видно) Instagram @ annasedokova

Співачка пояснила, що також необхідно ходити на антицелюлітні масажі. Причому, одночасно на схуднення і підтяжку.

"Це важливо не забувати. Вчора мені подарували якийсь пластир. Його потрібно тримати кожні 24 години. Не розумію, як це працює, але готова на все! І найважливіше – це зал і кардіо в антицелюлітних штанях. Отже, я бігаю, втрачаю воду, ходжу на масажі й не їм гидоти", – додала Сєдокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка викликала гнів користувачів відвертим відео. Вона позувала в боді і прозорих лосинах.

23 червня вона презентувала кліп на пісню "ЯЖЕМАТЬ", через який її розгромили за вульгарність і мат.

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