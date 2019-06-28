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"Було складно": Сєдокова розповіла, як боротися з целюлітом

1.1тЧитати матеріал російською

Співачка й екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яку постійно критикують за відверті фото і фотошоп, зробила зізнання про боротьбу з целюлітом.

Зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram, що втомилася від власних комплексів, особливо після народження третьої дитини, тому зважилася на жорсткі заходи.

"Після народження третьої дитини, я поправилась. І якщо моя вага мене влаштовує, то абсолютно зрадницький на моїх ногах з'явився цей ідіотський целюліт. Я написала це слово. І мені було складно зараз", – зазначила вона.

Сєдокова, яка "соромиться" носити міні

Сєдокова, яка "соромиться" носити міні

Instagram @ annasedokova

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За словами Сєдокової, вона соромиться носити міні, але дуже цього хоче. Оскільки вона втомилася від комплексів, то вирішила серйозно зайнятися усуненням целюліту.

"Фахівці заявили мені – це не жир, це вода. Ноги набрякають і виходить така картина. Що робити? Пити більше води, але тільки до 6 вечора, щоб іще більше не набрякати. Міняти повністю харчування. Я дуже пишаюся собою, що вже тиждень не їм хліба і круасанів. Нічні пельмені після горілки не вважаються. Вибачте, зірвалася, у мене був стрес", – додала вона.

Сєдокова і целюліт (на фото не видно)

Сєдокова і целюліт (на фото не видно)

Instagram @ annasedokova

Співачка пояснила, що також необхідно ходити на антицелюлітні масажі. Причому, одночасно на схуднення і підтяжку.

"Це важливо не забувати. Вчора мені подарували якийсь пластир. Його потрібно тримати кожні 24 години. Не розумію, як це працює, але готова на все! І найважливіше – це зал і кардіо в антицелюлітних штанях. Отже, я бігаю, втрачаю воду, ходжу на масажі й не їм гидоти", – додала Сєдокова.

Вчора ввечері, мені написала одна дуже крута дівчинка і супер артист ❤️ зі словами "Забий ти. Не читай, що пишуть! У тебе фігура моєї мрії". Я, звичайно, мало не розревілася від щастя. Та й за 15 років вже такого начиталася, але підійшовши до дзеркала, мало не розревілася знову. Після народження третьої дитини, я поправилась і якщо мої обсяги і моя вага мене влаштовують, то абсолютно зрадницький на моїх ногах з'явилася цей ідіотський целюліт. Так, я написала це слово. І мені було складно зараз. Немов би мовити - Так, я Анна Седокова і я алкоголік)) Я пам'ятаю, як ще пару років назад, мій колишній чоловік, написав мені - "Аня що з тобою таке, подивися на себе". Міні я не ношу давно, тому що соромлюся, але до безумства хочу. Так. Цей пост до чого зараз. До того, що мені набридло соромитися і я вважаю, що так бути не повинно. Все, що нас вбиває, потрібно міняти. Отже, я почала серйозно займатися питанням і все як один фахівці заявили мені - це не жир, це вода. Ноги набрякають і виходить така картина. Що робити ? Пити більше води, але тільки до 6 вечора, щоб ще більше не набрякати. Міняти повністю харчування та я дуже пишаюся собою, що ось, як уже тиждень не їм різні хліба і круасани. Нічні пельмені після горілки не зважають. Вибачте, зірвалася, у мене був стрес. Масажі !!! Одночасно на схуднення і підтяжку !!! Це важливо не забувати. Вчора в улюбленому @comfortzonespace мені подарували якийсь пластир. Його потрібно тримати кожні 24 години. Не розумію, як це працює, але готова на все! І саме важливе - це зал і кардіо в антицелюлітний штанях !!! Це найважливіше ! Отже, я бігаю, втрачаю воду, ходжу на масажі і не їм гидоти. Що ще ? Мені дуже потрібні союзники в цій страшній боротьбі. Є Поради для вашої пишечки? ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка викликала гнів користувачів відвертим відео. Вона позувала в боді і прозорих лосинах.

23 червня вона презентувала кліп на пісню "ЯЖЕМАТЬ", через який її розгромили за вульгарність і мат.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКрасадиетаФітнессхуднення
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она уже не знает что ей делать и как найти спонсора не клюют уже чурки))))))))))все старушка с тремя прицепами)))))))пенсия не за горами))))))
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