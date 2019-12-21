Британка скинула 96 кг і змінилася до невпізнання: фото до і після

Британка Елізабет Уоткінс з міста Прінцес-Рісборо за півтора року схудла на 96 кілограмів.
За даними таблоїду The Mirror, 38-річна жінка так змінилася, що на вулиці її навіть не впізнала власна мати.
Елізабет з раннього дитинства страждала від зайвої ваги, а до 26 років набрала 171 кг. Зовнішні зміни були настільки серйозними, що вона вже не могла ходити та стояти самостійно, через що Уоткінс перестала виходити на вулицю.
Елізабет Уоткінс до схуднення
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Британка скинула 96 кг
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Все змінилося у 2017 році, коли британка зважилася зробити операцію з шунтування шлунка. Після цього дівчина сіла на дієту, споживаючи протягом року лише 700 калорій в день.
Британка Елізабет Уоткінс важила 171 кг
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
За словами жінки, початку їй вдавалося скидати шість кг за місяць, і тільки пізніше вона змогла дозволити собі збільшити денну норму до 1200 калорій.
Завдяки схудненню Елізабет змогла носити одяг, який був на вісім розмірів менше. Це дозволило британці в корені змінити своє життя. Надалі вона закрутила роман з чоловіком, який у підсумку зробив їй пропозицію.
Уоткінс важила 171 кг
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Британка скинула 96 кг - фото в наші дні
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Уоткінс з матір'ю після різкого схуднення
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Британка скинула вагу і знайшла кохання
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.
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