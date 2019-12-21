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21 грудня • оновлено в 04:41
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/ Дієта і фітнес

Британка скинула 96 кг і змінилася до невпізнання: фото до і після

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Британка Елізабет Уоткінс з міста Прінцес-Рісборо за півтора року схудла на 96 кілограмів.

За даними таблоїду The Mirror, 38-річна жінка так змінилася, що на вулиці її навіть не впізнала власна мати.

Елізабет з раннього дитинства страждала від зайвої ваги, а до 26 років набрала 171 кг. Зовнішні зміни були настільки серйозними, що вона вже не могла ходити та стояти самостійно, через що Уоткінс перестала виходити на вулицю.

Елізабет Уоткінс до схуднення

Елізабет Уоткінс до схуднення

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Британка скинула 96 кг

Британка скинула 96 кг

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Все змінилося у 2017 році, коли британка зважилася зробити операцію з шунтування шлунка. Після цього дівчина сіла на дієту, споживаючи протягом року лише 700 калорій в день.

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Британка Елізабет Уоткінс важила 171 кг

Британка Елізабет Уоткінс важила 171 кг

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

За словами жінки, початку їй вдавалося скидати шість кг за місяць, і тільки пізніше вона змогла дозволити собі збільшити денну норму до 1200 калорій.

Завдяки схудненню Елізабет змогла носити одяг, який був на вісім розмірів менше. Це дозволило британці в корені змінити своє життя. Надалі вона закрутила роман з чоловіком, який у підсумку зробив їй пропозицію.

Уоткінс важила 171 кг

Уоткінс важила 171 кг

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Британка скинула 96 кг - фото в наші дні

Британка скинула 96 кг - фото в наші дні

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Уоткінс з матір'ю після різкого схуднення

Уоткінс з матір'ю після різкого схуднення

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Британка скинула вагу і знайшла кохання

Британка скинула вагу і знайшла кохання

MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Великобританія
Теги
диета схуднення Фітнес фотографии
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