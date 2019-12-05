Австралійка скинула десятки кг після пологів і стала красунею: фото до й після

Молода австралійка скинула 26 кілограмів після пологів за 10 місяців, приєднавшись до програми схуднення.

30-річна Еліша Бейкс показала на своїй сторінці в Instagram фотографії до й після, зазначивши, що неймовірно задоволена вражаючим результатом.

"Мені було страшно повертатися додому. І справа не тільки в новонародженому – ми збиралися розпочати наше життя, як сім'я з чотирьох осіб. Гадки не мала, як впоратися і зі старшим, і з молодшим. Я була емоційно виснаженою", – зізналася жінка.

Австралійка Еліша Бейкс під час вагітності instagram / miss.elishab

За словами Бейкс, зараз вона бачить щасливу версію себе з двома синами. Більш того, відновлення допомогло їй отямитися емоційно.

Еліша Бейкс до й після народження дитини instagram / miss.elishab

Жінка дотримується правила "80/20", де 80% – продукти з високим вмістом поживних речовин, а решта – смакота.

Еліша Бейкс - до й після народження дитини instagram / miss.elishab

Еліша Бейкс з чоловіком instagram / miss.elishab

Еліша Бейкс - до й після народження дитини (5 місяців) instagram / miss.elishab

Еліша Бейкс - до й після народження дитини (7,5 місяців) instagram / miss.elishab

Еліша Бейкс - до й після народження дитини (-26 кг) instagram / miss.elishab

Еліша Бейкс instagram / miss.elishab

Еліша Бейкс (-26 кг) після пологів instagram / miss.elishab

Австралійка схудла після пологів instagram / miss.elishab

Австралійка скинула 26 кг після пологів instagram / miss.elishab

Як повідомляв OBOZREVATEL, інша австралійка Кайлі Малкахи змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті, встигнувши до весілля.

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