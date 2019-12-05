Австралійка скинула десятки кг після пологів і стала красунею: фото до й після

Молода австралійка скинула 26 кілограмів після пологів за 10 місяців, приєднавшись до програми схуднення.
30-річна Еліша Бейкс показала на своїй сторінці в Instagram фотографії до й після, зазначивши, що неймовірно задоволена вражаючим результатом.
"Мені було страшно повертатися додому. І справа не тільки в новонародженому – ми збиралися розпочати наше життя, як сім'я з чотирьох осіб. Гадки не мала, як впоратися і зі старшим, і з молодшим. Я була емоційно виснаженою", – зізналася жінка.
Австралійка Еліша Бейкс під час вагітності
instagram / miss.elishab
За словами Бейкс, зараз вона бачить щасливу версію себе з двома синами. Більш того, відновлення допомогло їй отямитися емоційно.
Еліша Бейкс до й після народження дитини
instagram / miss.elishab
Жінка дотримується правила "80/20", де 80% – продукти з високим вмістом поживних речовин, а решта – смакота.
Еліша Бейкс - до й після народження дитини
instagram / miss.elishab
Еліша Бейкс з чоловіком
instagram / miss.elishab
Еліша Бейкс - до й після народження дитини (5 місяців)
instagram / miss.elishab
Еліша Бейкс - до й після народження дитини (7,5 місяців)
instagram / miss.elishab
Еліша Бейкс - до й після народження дитини (-26 кг)
instagram / miss.elishab
Еліша Бейкс
instagram / miss.elishab
Еліша Бейкс (-26 кг) після пологів
instagram / miss.elishab
Австралійка схудла після пологів
instagram / miss.elishab
Австралійка скинула 26 кг після пологів
instagram / miss.elishab
Як повідомляв OBOZREVATEL, інша австралійка Кайлі Малкахи змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті, встигнувши до весілля.
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