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/Жіночий журнал

"Біг не допомагає": чемпіонка світу з фітнесу розповіла, як швидко схуднути

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Якщо правильно поєднати харчування і тренування, то перші зрушення в поліпшенні фігури можна буде побачити вже за 2 тижні. А щоб почати худнути і "ліпити" своє тіло – достатньо лише 15 хвилин на день.

"Усі думають, що заради гарної фізичної форми потрібно багато і складно працювати. Якщо ви не готуєтеся до Олімпійських ігор– не потрібно. Досить робити це систематично", – запевнила в ефірі ObozTV абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

Українська спортсменка і тренер дала кілька практичних порад і розвінчала популярні міфи.

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Зокрема, для схуднення вона рекомендує не біг, а вправи з навантаженнями.

"Головний міф – якщо хочете схуднути, треба бігати. По-перше, ви не знаєте техніки бігу, і потім починаються проблеми з суглобами. По-друге, від бігу ми не худнемо. Ми худнемо тоді, коли починаємо піднімати якісь навантаження", – наголосила Оробець.

"Ви можете бігати 3 місяці і схуднути на 2 кг. А можете піднімати навантаження, і досягти такого ж результату за чотири тижні", – навела вона приклад.

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За її словами, навантаженнями необов'язково шукати в тренажерній залі. Зараз існує безліч різних варіантів, серед яких важка атлетика, пауерліфтинг тощо.

А починати фітнес-чемпіонка радить з 15-хвилинної ранкової зарядки.

"15 хвилин, що вам подобається. Включили YouTube, подивилися кілька вправ. Не потрібно одразу змінювати все в житті глобально. Просто зробіть щось маленьке. Виділіть собі з ранку 10-15 хвилин. Поприсідали, віджалися, підтягнулися. Стакан води випили, в душ – все, день почався", – розповіла вона.

Оробець звернула увагу, що випивати склянку чистої води з ранку – дуже важливо. За бажанням в неї можна додати шматок лимона, а ось мед – не рекомендується.

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Facebook / Оксана Оробець @ o.orobec

Нагадаємо, в травні 2010 року українка Оксана Оробець стала переможницею Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес.

OBOZREVATEL пропонує помилуватися знімками фітнес-чемпіонки зі змагань, а також з підготовки.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVсхуднення
Особа
Оксана Оробець
Місце
Україна
Теги
схудненняспортФітнесздоров'я
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