Уроки музики покращують пам'ять і увагу в дітей – вчені

Заняття музикою покращують увагу і пам'ять у дітей, при цьому наданий ефект зберігається протягом усього життя.

До таких висновків прийшли вчені з Папського католицького університету Чилі, які провели аналіз мозку дітей, що займалися музикою. Результати дослідження опублікував журнал Frontiers in Neuroscience.

Так, у дітей, які займаються музикою, фахівці виявили підвищену активність в областях мозку, пов'язаних зі слухом і увагою, що в цілому позитивно впливає на когнітивні здібності.

В експерименті з оцінки уваги й робочої пам'яті взяли участь 40 дітей у віці 10-13 років. З них 20 грали на музичних інструментах протягом мінімум двох років не менше двох годин на тиждень.

Протягом 4-х секунд дітям показували абстрактний малюнок або давали послухати коротку мелодію, а через дві секунди пропонували згадати побачене або почуте.

Час реакції в обох групах виявився приблизно однаковим, але діти, які займалися музикою, відтворювали спогади в рази точніше. До того ж їхній мозок ефективніше і легше обробляв одразу кілька сигналів.

Більш того, в музичних дітей на тлі загальної підвищеної когнітивної активності вчені відзначили формування між передньою і центральною частинами мозку особливої "фонологічної петлі" – системи робочої пам'яті, яка обробляє звуки і координує їх з фізичними рухами.

Така "петля" фіксується, коли мозок стикається з прийняттям рішень, досягненням цілей або складними когнітивними завданнями. Мається на увазі мережа, яка об'єднує одразу кілька областей.

Завдяки всьому цьому музичні діти отримують більшу психологічну стійкість і ефективніше реалізують творчий потенціал, вважають учені.

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