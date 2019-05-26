Претендент на пост глави СБУ потрапив у скандал із паркуванням: що трапилося

Генерал Андрій Кміта, якому прогнозують місце глави СБУ в команді новообраного президента України Володимира Зеленського, припаркувався в Києві, порушивши ПДР.

Підтверджуючі фото і відео з'явилися на сторінці спільноти "ЗупиниЛося" в Facebook. Він поставив автомобіль у недозволеному місці.

"У 2019 настала пора Land Cruiser, який згідно інформації наших допитливих глядачів, зареєстрований 17 квітня 2019 року. На ньому пан Кміта зі своєю успішною бізнесвумен-дружиною запаркувався з довільним порушенням ПДР", – сказано в повідомленні.

Андрій Кміта Скріншот з відео

Кміта на слова про його порушення вирішив відповісти контратакою. Він відхрестився від звинувачень і заявив, що активіст і взагалі п'яний. "Несе, як від помийного відра", – втрутилася в розмову дружина Кміти.

Далі генерал показово пригрозив викликати поліцію, проте, так і не наважившись набрати номер, сів у машину і поїхав.

машина Кміти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Новопечерських Липках "героїня парковки" влаштувала скандал із охороною.

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