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Претендент на пост глави СБУ потрапив у скандал із паркуванням: що трапилося

6.3тЧитати матеріал російською

Генерал Андрій Кміта, якому прогнозують місце глави СБУ в команді новообраного президента України Володимира Зеленського, припаркувався в Києві, порушивши ПДР.

Підтверджуючі фото і відео з'явилися на сторінці спільноти "ЗупиниЛося" в Facebook. Він поставив автомобіль у недозволеному місці.

"У 2019 настала пора Land Cruiser, який згідно інформації наших допитливих глядачів, зареєстрований 17 квітня 2019 року. На ньому пан Кміта зі своєю успішною бізнесвумен-дружиною запаркувався з довільним порушенням ПДР", – сказано в повідомленні.

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Андрій Кміта

Андрій Кміта

Скріншот з відео

Кміта на слова про його порушення вирішив відповісти контратакою. Він відхрестився від звинувачень і заявив, що активіст і взагалі п'яний. "Несе, як від помийного відра", – втрутилася в розмову дружина Кміти.

Далі генерал показово пригрозив викликати поліцію, проте, так і не наважившись набрати номер, сів у машину і поїхав.

машина Кміти

машина Кміти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Новопечерських Липках "героїня парковки" влаштувала скандал із охороною.

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Теми
герой парковкипарковка в Києві
Місце
Україна
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Агеева Юлия
Агеева Юлия
Моя искpенняя благодaрноcть всем тeм, кто пoкaзал мнe caйт http://difimas.com/g3jlj5w Пpоcто прoйдя пpостoй oпpос получила пoчти пoлyгодoвую зapплату)) Пoльзyйтeсь, покa eсть возможноcть=)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какой подонок! Как и вся позорная шобла Зеленушки! А еще и трус!
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