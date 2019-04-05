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/політика

"Аномальні дільниці!" Аваков розповів про фальсифікації на Київщині

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Під час голосування першого туру виборів президента на деяких виборчих дільницях могли статися фальсифікації, які вже розслідує поліція.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив глава МВС Арсен Аваков, зазначивши, що аномальні дільниці зустрічалися і на Донбасі, і на Львівщині, а також в Київській області, де були зафіксовані випадки, коли бюлетені кидалися пачками, або видавалися без підпису. Крім того, було багато випадків підкупу виборців, передає "Інтерфакс-Україна".

Аваков підкреслив, що в рамках розслідування кримінальної справи про підкуп виборців за програмою "Турбота" у Василькові Київської області 4 квітня допитали керівників місцевої влади. Всього на допит викликали 1,5 тисячі осіб, серед яких мер міста і секретар міськради. Однак затриманих поки немає і нікому не пред'являли підозри.

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"Думаю, це не дуже хороший фон для влади. І питання, чи підуть вони далі цією схемою, не полягає в тому, чи отримають вони підозру до або після другого туру. А я думаю, що жоден здоровий чоловік за таких обставин не продовжить такої своєї діяльності", – підсумував Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков зробив заяву про "схеми" на виборах президента.

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Особа
Арсен Аваков
Місце
УкраїнаКиїв
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