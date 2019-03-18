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У Києві перекрили Шулявський міст: затори і карта об'їзду

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У Києві 18 березня, в перший робочий день після перекриття Шулявського моста, на правому березі утворилися серйозні затори. Станом на 9 ранку, вони оцінювалися у 8 балів.

Ускладнення руху починається на проспекті Леся Курбаса з переходом на проспект Комарова. Крім цього, згідно із даними Google-карт, "червоним" позначені ділянки проспекту Перемоги від метро "Житомирська" до "Берестейської", в районі Шулявки і біля цирку.

У Солом'янському районі повільно рухається проспект Лобановського і Повітрофлотський проспект, а також вул. Народного ополчення.

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На Шулявському шляхопроводі почалися роботи з розбору “втомленого” мосту – КМДА

У центрі міста з невеликими труднощами їде бульвар Шевченка і Хрещатик, а на вул. Богдана Хмельницького і Прорізній серйозні затори. У Шевченківському районі також повністю стоїть вул. Дегтярівська (по якій об'їжджають замість Шулявського шляхопроводу), Щусєва і Теліги (частково).

Схема об'їзду Шулявського моста

Схема об'їзду Шулявського моста

КМДА

Затори Київ

Затори Київ

Google-карти

Затори Київ

Затори Київ

Google-карти

На мостах з правого на лівий берег найсильніші труднощі на Патона і Дарницькому.

Затори Київ

Затори Київ

Google-карти

На лівому березі водіям доведеться постояти в районі Позняків і Оскорків, а також метро "Чернігівська".

Затори Київ

Затори Київ

Google-карти

При в'їзді в Київ ускладнення руху тільки на шляху від Софіївської Борщагівки.

Затори Київ

Затори Київ

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість – близько 1 млрд гривень.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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