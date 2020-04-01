Чи знезаражують воду у Києві через коронавірус: у водоканалі дали пояснення

В умовах пандемії коронавірусу COVID -19 компанія "Київводоканал" не проводить додаткового знезараження води.

"Здійснювати додаткові заходи із знезараження води немає потреби, бо вірус в воді не живе", – відповіли у пресслужбі "Київводоканалу" на офіційний запит OBOZREVATEL.

"Більше того, миття рук із милом убезпечує від зараження", – додали вони.

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Водночас через карантин підприємство закрило всі свої центри обслуговування споживачів і перевело свою роботу в онлайн-режим. Усередині компанії "запроваджено цілу низку профілактичних та протиепідемічних заходів".

Вірус у воді не живе, заявили у "Київводоканалі"

Так, на вході всіх працівників піддають санітарному контролю, забезпечують медичними масками і дезінфекційними засобами. У приміщеннях частіше почали проводити вологе прибирання і провітрювання. "Всі наради і збори проводяться онлайн", – розповіли у пресслужбі.

Практично чверть працівників "Київводоканалу" відправлені на карантин, ще частина працює дистанційно. Близько 4 тисяч осіб "щодня в режимі 24/7 забезпечують технологічні процеси очищення питної води та каналізації стоків", – повідомили на підприємстві.

Для доставки їх до місця роботи залучені "6 автобусів із власного автопарку", ще 8 автобусів надала Київська міська державна адміністрація. Загалом із "технологічним транспортом" у процесі задіяно 56 машин.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що в низці областей України вирішили підвищити тарифи на холодну воду. Причиною цього є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

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