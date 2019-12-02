"У хлопця є принципи": стало відомо про бойові досягнення підозрюваного в замаху на Соболєва

Учасник війни на Донбасі в складі УДА Андрій Лаврега (позивний "Тихий"), якого підозрюють у замаху на депутата В'ячеслава Соболєва в Києві, покинув зону ООС у травні 2019 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що даних про те, чим займався хлопець після фронту, поки немає.

"Доброволець, ніде не оформлений, який став кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня в 20 років за екстраординарні бойові заслуги. Він був снайпером у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії – і його відрізняла не стрілянина на наддалекі дистанції, а особлива зухвалість і безстрашність, яка є у молодих бійців, схильність до ризику.

Він часто виходив на завдання в сіру зону і навіть пробирався в тил російських позицій, щоб бити без промаху із середніх дистанцій, щоб застати ворога зненацька. Війна стала його університетом, він пішов на фронт у 17 років і став снайпером, щоб наносити максимальної шкоди", – написав журналіст.

Замах на В'ячеслава Соболєва Колаж

"Ви напевне бачили деякі з його влучних пострілів на фронтовому відео. "Тихому" було важливо, щоб результати бойової роботи були чітко зафіксовані, він намагався завжди знімати підтвердження попадань. І отримав орден Лаврега заслужено – снайперів із такою колекцією точних пострілів у нас не багато", – додав він.

Бутусов припустив, що ймовірним виконавцем вбивства могли зманіпулювати.

"Усі, хто з ним воював, впевнені – у цього хлопця є принципи, він би не відкрив вогонь у центрі Києва просто на замовлення. Хтось напевно попросив, переконав, змотивував... Мені важко повірити, що це була його особиста ініціатива і що це могло бути просто комерційне питання", – вважає журналіст.

Андрій Лаврега Facebook Олександра Ярового

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося фото Лавреги. Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичною розправою.

2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони нібито є ексбійцями УДА.

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