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3 грудня • оновлено в 06:47
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"У хлопця є принципи": стало відомо про бойові досягнення підозрюваного в замаху на Соболєва

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Учасник війни на Донбасі в складі УДА Андрій Лаврега (позивний "Тихий"), якого підозрюють у замаху на депутата В'ячеслава Соболєва в Києві, покинув зону ООС у травні 2019 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що даних про те, чим займався хлопець після фронту, поки немає.

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Замах на Соболєва: з'явилося фото другого підозрюваного

"Доброволець, ніде не оформлений, який став кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня в 20 років за екстраординарні бойові заслуги. Він був снайпером у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії – і його відрізняла не стрілянина на наддалекі дистанції, а особлива зухвалість і безстрашність, яка є у молодих бійців, схильність до ризику.

Він часто виходив на завдання в сіру зону і навіть пробирався в тил російських позицій, щоб бити без промаху із середніх дистанцій, щоб застати ворога зненацька. Війна стала його університетом, він пішов на фронт у 17 років і став снайпером, щоб наносити максимальної шкоди", – написав журналіст.

Замах на В'ячеслава Соболєва

Замах на В'ячеслава Соболєва

Колаж

"Ви напевне бачили деякі з його влучних пострілів на фронтовому відео. "Тихому" було важливо, щоб результати бойової роботи були чітко зафіксовані, він намагався завжди знімати підтвердження попадань. І отримав орден Лаврега заслужено – снайперів із такою колекцією точних пострілів у нас не багато", – додав він.

Бутусов припустив, що ймовірним виконавцем вбивства могли зманіпулювати.

"Усі, хто з ним воював, впевнені – у цього хлопця є принципи, він би не відкрив вогонь у центрі Києва просто на замовлення. Хтось напевно попросив, переконав, змотивував... Мені важко повірити, що це була його особиста ініціатива і що це могло бути просто комерційне питання", – вважає журналіст.

Андрій Лаврега

Андрій Лаврега

Facebook Олександра Ярового

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося фото Лавреги. Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Замах на Соболєва Новини Києва та Київської області Кримінал
Особи
Юрій Бутусов В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство добровольці
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Кавалер епта) сладкий подарок зекам ,,,за такую статью порвут анал аж до желудка
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Конечно у него были принципы. Убивать инакомыслящих и тыщавдень.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Герой" АТО сможет смело занести на свой боевой счет еще одно подтвержденное попадание и получить еще одну награду.
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