У Броварах Київської області сміттєвоз збив жінку-пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Аварія трапилась 26 лютого на вул. Симона Петлюри. За попередньою інформацією, жінка потрапила під колеса вантажівки MAN, коли транспорт рухався заднім ходом. Про це повідомило видання "Погляд".

Відзначається, що загибла була 1959 року народження. Вона місцева мешканка.

Вантажівка на смерть збила жінку в Броварах Погляд

Обставини трагедії встановлюються.

Смертельна аварія в Броварах Київської області Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 24 лютого маршрутка з пасажирами на повному ходу влетіла у вантажівку. Постраждали 12 осіб.

Протягом січня 2020 року в Україні в ДТП загинули 270 осіб. Це на 45 відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року.

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