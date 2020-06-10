У Криму вичерпані всі запаси прісної води – Куніцин

Ситуація із прісною водою в анексованому Криму критична.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин. "Вони розповідають казки, що намагаються перекинути воду з одних водосховищ в інші і розповідають про те, що "нам води вистачить". Насправді, води не вистачить", – заявив він.

За оцінками Куніцина, в Чорноріченському водосховищі, що постачає місто Севастополь, в даний час лише половина обсягу води від 65 мільйонів кубометрів, на який воно розраховане. Ситуацію ускладнила і посуха. "Цьогоріч не було ані снігів, ані дощів, з Ай-Петрі мало що туди прибуло", – додав ексчиновник.

"Севастополь, Ялта, Алушта ще якось можуть триматися за рахунок гірських струмків масиву Ай-Петрі, підземних вод. Але Судак, Феодосія, Керч, весь степовий Крим без Північно-Кримського каналу прожити не можуть", – заявив він.

Водосховище поблизу Сімферополя втратило половину запасів води

У цьому контексті він повідомив, що водні ресурси, які експлуатували в роки окупації, вже вичерпані. Йдеться про десятки тисяч свердловин і воду, яка скупчилася в підземних горизонтах уздовж Північно-Кримського каналу.

"За рахунок того, що канал існував 50 з гаком років і дренував, в підземних горизонтах скупчилася частина прісної води. Плюс вони перекидали воду з Тайгінского водосховища під Білогірськом. Але на сьогоднішній день вони виснажили свої ресурси", – резюмував Куніцин.

Як писав OBOZREVATEL, раніше експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив, що колишня "прокурорка" анексованого Криму Наталія Поклонська, яка заявляє про те, що Україна зобов'язана відновити подачу на півострів дніпровської води, може знайти воду з Дніпра в Чорному морі.