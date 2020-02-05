Створювали в атмосфері повної секретності: в Новій Зеландії з'являться електричні аеротаксі

Влада Нової Зеландії разом з компанією Kitty Hawk анонсувала проведення випробувань електричного аеротаксі Cora на території Веллінгтону.

Про це повідомляє FlightGlobal. Найближчим часом будуть озвучені терміни проведення випробувань і зазначено район міста, де пройдуть тексти, йдеться в повідомленні.

Електричне аеротаксі Сora evtol.com

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Перші випробування аеротаксі Cora почалися навесні 2018 року. До цього розробка транспортного засобу проходила в атмосфері повної секретності.

На крилах літака встановлено кілька електричних двигунів з несучими гвинтами. Ще один електромотор з активним гвинтом встановлено в хвостовій частині.

Аеротаксі може здійснювати як вертикальні зліт і посадку, так і класичний швидкий горизонтальний політ. Розробники запевняють, що Cora здатна виконувати польоти на висоті до 457 метрів на швидкості до 160 км/ч. Дальність польоту машини, котра розрахована на двох пасажирів, становить 40 км.

При цьому таксі оснащене системою безпілотного керування: вона дозволяє проводити польоти під управлінням пілота і здійснювати перевезення в безпілотному режимі.

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