Создавали в атмосфере полной секретности: в Новой Зеландии появятся электрические аэротакси

Власти Новой Зеландии вместе с компанией Kitty Hawk анонсировали проведение испытаний электрического аэротакси Cora на территории Веллингтона.

Об этом сообщает FlightGlobal. В ближайшее время будут озвучены сроки проведения испытаний и указан район города, где пройдут тексты, говорится в сообщении.

Электрическое аэротакси Сora evtol.com

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Первые испытания аэротакси Cora начались весной 2018 года. До этого разработка транспортного средства проходила в атмосфере полной секретности.

На крыльях самолета установлены несколько электрических двигателей с несущими винтами. Еще один электромотор с толкающим воздушным винтом установлен в хвостовой части.

Аэротакси может осуществлять как вертикальные взлет и посадку, так и классический быстрый горизонтальный полет. Разработчики уверяют, что Cora способна выполнять полеты на высоте до 457 метров на скорости до 160 км/ч. Дальность полета машины, рассчитанной на двух пассажиров, составляет 40 км.

При этом такси оснащено системой беспилотного управления: она позволяет проводить полеты под управлением пилота и осуществлять перевозки в беспилотном режиме.

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