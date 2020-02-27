На португальському острові Грасіоза в районі Азорських островів створили гібридне поновлюване джерело енергії, який об'єднує сонячні панелі, вітрогенератори і сховище енергії.

Про це повідомляє Renewable Energy Magazine. Загальна потужність установки перевищує 8 МВт, відзначає видання.

острів Граціоза googleusercontent.com

Оператором об'єкта стане фінська технологічна група Wartsila Corp. Для управління гібридною станцією буде використовуватися інтегрована система енергоменеджменту, яка за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання буде оптимізувати виробництво енергії на основі моделей навантаження і прогнозування погоди.

У компанії Wartsil також відзначили, що на острові тепер буде використовуватися до 65% поновлюваних джерел енергії в порівнянні з 15% до будівництва об'єкта. Це має суттєво знизити нинішній рівень споживання дизельного палива на острові, впевнені в компанії.

Акумуляторні батареї, які встановили на станції, будуть потрібні для балансування нестабільної подачи енергії від сонячних панелей і вітрогенераторів. У години пікових навантажень акумулятори будуть заряджатися, а в разі нестачі електрики будуть постачати електрику для більше 4000 жителів острова.

"Гібридна електростанція дозволить знизити залежність острова від імпортованого рідкого палива і допоможе скоротити викиди парникових газів. Щомісяця станція буде виробляти енергію, яка замінить 190 тис. Літрів дизельного палива", – відзначає видання.

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