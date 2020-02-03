"Зупиніть тиск!" Виробники "зеленої" енергії звернулися до Зеленського

В Українській асоціації відновлюваної енергії закликали президента Володимира Зеленського особисто приділити увагу ситуації, яка склалася в енергетичній сфері.

Про це йдеться в відкритому листі УАВЕ на адресу президента через тиск на виробників "зеленої" електроенергії і інвесторів.

Як сказано, протягом останніх місяців українську енергетику лихоманить через впровадження нової моделі ринку, яку недостатньо опрацьовану спішно впровадив парламент попереднього скликання.

"Просимо про зустріч і хочемо, щоб нас почули", – підкреслюється у зверненні.

Відзначається, що сьогодні на ринку створюється штучний дефіцит коштів, а за вироблену електроенергію перед виробниками не розраховуються, і заборгованість перед ними "вже перевищує мільярдні суми".

У той же час регулятор – НКРЕКП – не переглядає тарифи, щоб стабілізувати розрахунки.

"Представники уряду і комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу говорять ультиматумами і оприлюднюють вже 15-й варіант майбутніх змін, які істотно відмінні між собою, що є дуже дивним", – йдеться в тексті листа.

В Асоціації зазначають, що велика кількість гравців на ринку мають кредити в державних банках, а також у Європейському банку реконструкції та розвитку.

"У державних банків є всі можливості оголошувати компанії неплатоспроможними і забирати їхнє майно тільки через те, що органи центральної влади прямо порушують дані ними раніше гарантії?", – запитали в УАВЕ.

Разом з тим уряд не стверджує п'ятирічний план квот на будівництво нової генерації.

"Однак Кабмін стверджує черговий мільярд гривень субсидій на виплати шахтарям", – обурюються в об'єднанні.

Зеленському поставили ультиматум

"Пане президенте! Ми сумлінні платники податків і свідомі громадяни України. На що нас штовхає ця брутальна атака влади? Поточна ситуація змусить виробників звертатися з судовими позовами в юрисдикції Європейського Союзу до Держави Україна в зв'язку з порушенням умов, укладених раніше контрактів, і умов Європейської енергетичної хартії? Ми хочемо розвивати нашу спільну країну, а не сперечатися з її владою!" – йдеться в листі.

Як нагадують в УАВЕ, загальний обсяг підтримки сектора відновлюваної енергетики становить близько 5% від загального ринку електроенергії.

"Наша сфера є абсолютно відкритою, залучаючи щорічно тисячі нових учасників і точно не є ворогом Української Держави. Ми розуміємо необхідність хворобливих змін і змушені йти на втрату мільйонів доларів, вкладених в девелопмент нових проектів. Але ми ніколи не погодимося на знищення сфери, яку створювали важкою працею останні 11 років на догоду фінансово-промисловим групам, які контролюють традиційну енергетику та медіа", – підкреслюють в УАВЕ.

У листі нагадується, що за останні 11 років у відновлювану енергетику інвестовано близько 10 млрд євро, дві третини з яких – за останні роки. І якщо Україна не продовжить реформу енергетичного сектору, не підтримуватиме розвиток "зеленої" е/е і не скорочувати частку атомної та вугільної генерації, країна "не вибереться з кола технічно відсталих країн третього світу". А проблеми екології через роботу зношених АЕС і вугільних ТЕС будуть тільки накопичуватися і забруднювати навколишнє середовище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про затягування ситуації з вирішенням питання "зелених" тарифів в Україні, що погіршує інвестиційний клімат і відлякує інвесторів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!