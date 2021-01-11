Мережу замилувало відео з 'котячим' масажем собаці. Зворушливі кадри

У мережі показали миле відео, на якому кіт робить масаж собаці. Користувачі засипали авторку ролика захопленими коментарями.

Відповідний кадр опублікувала власниця клубу Olympic Village Марія Кривопішина на своїй сторінці в Facebook. Так, під постом багато хто відзначив, що це дуже круто (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на ролику видно, як кіт старанно мне собаку, яка лежить на підлозі. Крім того, тварина абсолютно спокійна і нормально реагує на таку "котячу" турботу.

У коментарях люди активно почали захоплюватися такою дружбою між котом і собакою. За словами користувачів мережі, таке явище зовсім незвичайне.

"Реально, як чоловік і дружина. І дружина хитра", "Дуже круто", "Феноменально", "1000% задоволення", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розчулило добре відео про водопій для тварин у пустелі.