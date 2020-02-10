Гарік Харламов після пісеньки про тампон показав дещо страшніше

Відомий російський комік Гарік "Бульдог" Харламов показав пару страшних уривків з дітьми з вітчизняних шоу, чим викликав істерику в мережі.

Фрагменти з відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що спочатку гуморист показав відео з дитячою пісенькою про використання гігієнічних тампонів в менструацію:

Потім привів ще одне відео з тим, як діти намагалися вгадати, що за слово написано на дошці, - в ньому кілька букв було закрито, при цьому, можна було підставити як цілком звичайні слова, так і матюки.

Одна з героїнь постійно підставляла нецензурні слова і її поправляли.

В кінці Харламов додав ролик з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським, який регоче з пропагандистами на росТБ і каже: "Чого не смієтеся? Не зрозуміли, так? Це Росія!".

Варто зауважити, що обидва цих ролика Харламов взяв з "Фир-Фир Шоу" за квітень 2019 року. У розважальних цілях випустили "дорослу" пародію на популярних серед дітей "Кукутиків", при цьому, творці закликали глядачів "ставитися до побаченого простіше":

Нагадаємо, що раніше мережу підірвали меми про відносини Тіни Кароль і Дана Балана.

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