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10 февраля • обновлено в 17:04
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Гарик Харламов после песенки про тампон показал кое-что пострашнее

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Известный российский комик Гарик "Бульдог" Харламов показал пару жутких отрывков с детьми из отечественных шоу, чем вызвал истерику в сети.

Фрагменты с видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Отмечается, что сначала юморист показал видео с детской песенкой об использовании гигиенических тампонов в менструацию:

Потом привел еще одно видео с тем, как дети пытались угадать, что за слово написано на доске, - в нем несколько букв было закрыто, при этом, можно было подставить как вполне обычные слова, так и ругательства.

Одна из героинь постоянно подставляла ругательства и ее поправляли.

В конце Харламов добавил ролик с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который хохочет с пропагандистами на росТВ и говорит: "Что не смеетесь? Не поняли, да? Это Россия!".

Стоит заметить, что оба этих ролика Харламов взял из "Фыр-Фыр Шоу" за апрель 2019 года. В развлекательных целях выпустили "взрослую" пародию на популярных среди детей "Кукутиков", при этом, создатели призывали зрителей "относиться к увиденному проще":

Напомним, что ранее сеть взорвали мемы про отношения Тины Кароль и Дана Балана.

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