Господар "вілли Навального" зняв пародію на пропагандистів РФ. Курйозне відео
Господар вілли у Фрайбурзі (Німеччина), яку орендував російський опозиціонер Олексій Навальний, зняв пародію на візит у будинок пропагандистів "Россия 1".
Чоловік обіграв сюжет знімальної групи на чолі з росіянкою Анастасією Поповою і спародіював кореспондентку. Ролик з'явився на YouTube-каналі Tytus De Zoo (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Господар будинку в рудій перуці пройшовся по своїй віллі, як це робили російські кореспонденти, і дивувався фруктам і туалетному йоржику.
Нагадаємо, на початку лютого російські "Вести недели" зняли репортаж із вілли, де жив Навальний у ФРН. За словами господаря дому, вони представилися туристами з Бельгії і вели приховану зйомку, дозвіл на яку він не давав.
У сюжеті пропагандистів стверджувалося, що Навальний "жив у розкоші", а вартість зйомок фільму про "палац Путіна" і проживання Навального журналісти оцінили в мільйон євро.
У репортажі росЗМІ кореспондентка показала "розкішні спальні", кухню з кавоваркою, туалет, ванну із системою джакузі та басейн у віллі.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии там его арестовали на выездном заседании суда.
18 января стало известно, что арест продлится до 15 февраля.
23 января по всей России прокатилась волна массовых митингов в поддержку Навального. Впрочем все закончилось тысячами задержанных и избиением протестующих силовиками.
У різних містах РФ 14 лютого відбулися акції прихильників засудженого опозиціонера, названі штабом "Любов сильніша за страх". Деяких активістів, які вийшли на вулиці з ліхтариками, затримали.