Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 15 лютого

Порада для дівчат, яким раптом стало нудно в День закоханих: підійдіть до будь-якої пари в ресторані й закричіть: "Хто це, до дідька, така?"

Веселі приколи, анекдоти й меми за 15 лютого – далі в добірці OBOZREVATEL.

– Розочко, ми з тобою одружені тільки перший день, а ти вже лаєшся.

– Але я ж чекала на це цілих два роки.

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Справжній інтелігент ніколи не скаже гостям: "А ну, пішли геть звідси". Він скаже: "У мене є ще п'ять альбомів сімейних фотографій, зараз дістану".

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Сьогодні в офісі я отримав цілих п'ять валентинок. Шкода тільки, що в нашому колективі немає жінок.

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Іван підходить до сусіднього забору:

– Василю, виходь на вулицю, поговоримо.

– Так я б із задоволенням, але жінка не пустить.

– Візьми й її.

– Тоді нам доведеться тільки слухати.

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Приходить чоловік до пологового будинку. Його зустрічає медсестра:

– У вас хлопчик, 3500.

Той, дістаючи гаманець:

– Ти дивись – недорого.

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Чоловік, лежачи на операційному столі, звертається до свого зятя-хірурга, який збирається проводити операцію:

– Синку, не забувай, якщо зі мною що-небудь трапиться, твоя теща обов'язково захоче переїхати до тебе.

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Їдуть у таксі американець, єврей і росіянин. На повороті автомобіль несподівано злітає з дороги і падає в ущелину. Американець починає молитися, російський – страшно лається, а єврей кричить водієві:

– Шеф, лічильник вимкни!

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Сьогодні прочитала, що від недосипу можна набрати вагу. Ось, виявляється, в чому причина ожиріння. А ви все – "булочки, булочки".

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Єврей купив два лотерейні квитки і за одним з них виграв автомобіль. До нього підходять друзі, вітають, а він сумний, мало не плаче.

– Абраме, чого ти сумуєш, ти ж машину виграв.

– Я думаю, і навіщо я другий квиток купував?

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Лікар – чоловікові:

– Скажіть вашій дружині, що погіршення слуху в неї – вікове.

– Вікове? Тоді самі їй про це і кажіть.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше господар вілли у Фрайбурзі, яку знімав російський опозиціонер Олексій Навальний, зняв пародію на пропагандистів Кремля.