У Deutsche Welle назвали Навального президентом Росії і відмовилися виправляти помилку. Фото

Німецьке видання Deutsche Welle в своєму твіті допустило помилку і назвало опозиціонера Олексія Навального президентом Росії. Це викликало бурхливе обговорення серед користувачів мережі.

Повідомлення видання стосувалося переговорів американського президента Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним, під час яких зокрема йшлося й про Навального (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Президент США Джо Байден висловив стурбованість з приводу арешту критика Кремля Олексія Навального під час своєї першої телефонної розмови з президентом Росії Олексієм Навальним", – сказано в твіті.

Один з користувачів назвав це обмовкою за Фройдом. У DW вибачилися, але помилку виправляти або видаляти пост не стали.

Це викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, люди писали в коментарях:

"Помилка занадто гарна, щоб її видаляти",

"Путін пошле на вас своїх кращих хакерів через це",

"Президент США Джейкоб Ченслі (людина, що стала обличчям штурму Капітолію в січні 2021 роки) і президент РФ Олексій Навальний",

"Ви знаєте, як в США визначають, що кандидат переміг на президентських виборах? Коли це називають в ЗМІ",

"Я просто сподіваюся, що ви робите прогнози, як Сімпсони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня Байден вперше провів переговори з Путіним в статусі президента США, під час яких він заявив про підтримку України і висловив занепокоєння з приводу арешту Навального.