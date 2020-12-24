Анекдоти дня: найсмішніші жарти та приколи за 24 грудня
Анекдот дня: ніколи не помічали, що жіноча обіцянка "Виходжу через п'ять хвилин" рівнозначна чоловічій "Ще п'ять хвилин і я вдома"?
Найсмішніші приколи і жарти за 24 грудня – у добірці OBOZREVATEL.
Чоловік каже, що між нами зникла іскра. Купила електрошокер. Отямиться – спитаю ще раз.
***
Жебрак просить у Бога:
– Господи, зроби так, щоб я бачив 100 гривень на дорозі та не хотів би їх піднімати.
Бог подумав і нагородив його радикулітом.
***
Батько, який розповідав синові казку на ніч, настільки хотів спати, що колобка ще до зустрічі з зайцем збила вантажівка.
***
Дідусі й бабусі, які погано поводилися весь рік, отримають від Діда Мороза онуків на всі зимові свята.
***
Секретарка запитує в начальника:
– Чому ваша дружина на мене так підозріло дивиться?
– Тому що вона сама колись була моєю секретаркою.
***
Чоловік дарує своїй дружині шубу.
– Дорогий, це ж кролик, мені в ній буде холодно взимку.
– Нічого, кролик все життя в ній ходив і не замерз.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі стало вірусним відео про те, як відкрити зеленку, не забруднивши руки. Ролик опублікували на YouTube.