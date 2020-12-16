Анекдоти дня: найсмішніші приколи й жарти за 16 грудня

Як свідчить народний гумор, відпочивати в середу добре, але тоді четвер перетворюється на понеділок.

Щоб підняти сірий буденний настрій своїм читачам, OBOZREVATEL публікує добірку смішних приколів і анекдотів за 16 грудня.

Почати нове життя з понеділка мало – важливо не закінчити його вже в середу.

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Хороші чоловіки наряджають ялинку, а дуже хороші – дружину.

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Чоловік, який перейшов на здорове харчування, розповідає:

– Чистив я мандаринку, а сік як бризне мені в око! Ковбаса б так ніколи не зробила...

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Дружина і чоловік сидять у барі. Раптом дружина показує на якогось чоловіка біля барної стійки і каже:

– З цим хлопцем я розійшлася сім років тому, і відтоді він безпробудно п'є.

– Та годі, ніхто так довго не святкує.

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– Як звуть вашого кота?

– Вдень чи о п'ятій ранку?

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Хропіння чоловіка створено природою для того, щоб жінка не дуже засмутилася, якщо чоловік не повертається додому ночувати.

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Раніше ми раділи купюрі, що завалялася в зимовій куртці, а з 2021 року приємним сюрпризом буде майже нова маска у весняній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, iPhone, який випав з вікна літака під час зйомки, "вижив" після падіння і зберіг відео польоту.