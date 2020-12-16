Анекдоти дня: найсмішніші приколи й жарти за 16 грудня
Як свідчить народний гумор, відпочивати в середу добре, але тоді четвер перетворюється на понеділок.
Щоб підняти сірий буденний настрій своїм читачам, OBOZREVATEL публікує добірку смішних приколів і анекдотів за 16 грудня.
Почати нове життя з понеділка мало – важливо не закінчити його вже в середу.
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Хороші чоловіки наряджають ялинку, а дуже хороші – дружину.
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Чоловік, який перейшов на здорове харчування, розповідає:
– Чистив я мандаринку, а сік як бризне мені в око! Ковбаса б так ніколи не зробила...
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Дружина і чоловік сидять у барі. Раптом дружина показує на якогось чоловіка біля барної стійки і каже:
– З цим хлопцем я розійшлася сім років тому, і відтоді він безпробудно п'є.
– Та годі, ніхто так довго не святкує.
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– Як звуть вашого кота?
– Вдень чи о п'ятій ранку?
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Хропіння чоловіка створено природою для того, щоб жінка не дуже засмутилася, якщо чоловік не повертається додому ночувати.
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Раніше ми раділи купюрі, що завалялася в зимовій куртці, а з 2021 року приємним сюрпризом буде майже нова маска у весняній.
Як повідомляв OBOZREVATEL, iPhone, який випав з вікна літака під час зйомки, "вижив" після падіння і зберіг відео польоту.