iPhone "вижив" після падіння з літака та зберіг відео свого польоту

Бразильський режисер-документаліст Ернесто Галіотто знайшов свій iPhone 6S, який вирвало з його руки під час зйомки в літаку, неушкодженим.

Смартфон приземлився на пляж Кабо-Фриу (біля Ріо-де-Жанейро). Телефон залишився цілим і навіть зберіг відео, записане в повітрі під час падіння. Ролик про це бразилець опублікував на своєму YouTube-каналі Ernesto Galiotto (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Як видно на відео, iPhone "здуло" потоком повітря, коли чоловік знімав вид із вікна літака і взяв пристрій однією рукою. Лайнер у цей час перебував на висоті близько 300 метрів, пише бразильський портал Globo.

Галіотто знайшов місце розташування свого телефону за допомогою функції Apple Find My. Смартфон виявився цілим, ушкодилася лише його захисна плівка.

iPhone летів у повітрі близько 15 секунд, а впавши, продовжив знімати ще півтори години. Під час польоту телефон дуже швидко обертався, а коли приземлився екраном вниз, в об'єктив потрапила трава та небо.

Галіотто порадів, що в тому місці, куди впав смартфон, нікого не опинилося. "З огляду на висоту, з якої летів телефон, це була б справжня трагедія", – зазначив режисер

Як повідомляв OBOZREVATEL: