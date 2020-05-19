Чи можна вечеряти після 18:00: дієтологи не дійшли згоди

Вечеря після 18.00 може бути безпечною для нашого здоров'я і фігури, але також і може стати причиною для серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це в ексклюзивних коментарях OBOZREVATEL розповіли дієтологи, відповідаючи на запитання стосовно прийому їжі ввечері.

Лікар-дієтолог Ольга Набока: Я не рекомендую після 18.00 їсти щільно

"Це все відносно. Тут все залежить від того, о котрій годині людина лягає спати. Корисно лягати спати о 22-23 годині, не пізніше. Безумовно, бажано після 18.00 не вживати важку їжу, але кожна людина живе за своїм індивідуальним графіком. Тому, я не рекомендую після 18.00 їсти щільно. Останній прийом їжі має бути за 3-4 години до сну".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Це міф. Після шостої години вечора потрібно їсти

"Це міф. Після шестої години вечора потрібно їсти. Ті, хто говорять про те, що після шостої не можна їсти, мабуть ніколи не набирали вагу. Всі, хто стикався з проблемою зайвої ваги, прекрасно розуміють, що заборона підходити до холодильника після шостої години вечора - це дурниця. Їсти потрібно, але після 20.00 я рекомендував би не вживати їжу з високим вмістом вуглеводів. Що стосується білкової їжі, то чому б і ні? Якщо людина буде голодна, вона буде погано спати. Але не можна переїдати на ніч, це теж дуже шкідливо".

Лікар-дієтолог Олена Юдіна: Якщо на вечерю у вас риба або омлет, то їсти можна за 2 години до сну

"Не їсти після 18.00 - це абсолютно неправильне твердження. Річ у тім, що все залежить від того, о котрій годині людина лягає спати. Вечеряти потрібно за 3-4 години до відходу до сну, і то, якщо ви їсте м'ясо. Якщо на вечерю у вас риба або омлет, то їсти можна за 2 години до сну. Якщо ви повечеряєте о 20.00 і о 23.00 ляжете спати - це нормально. Якщо людина лягає спати ближче до півночі, вона цілком може повечеряти і в районі 21.00. Головне, щоб до моменту відходу до сну їжа вже встигла перетравитися".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: Якщо людина не знає, які продукти їй підходять, краще не їсти після 18.00

"Твердження про те, що після 18.00 не можна їсти - це міф. У кожної людини є свій індивідуальний список продуктів, які вона може вживати без шкоди для здоров'я. Їжа - це структурний матеріал для клітин, але це мають бути дійсно ті продукти, які підходять . Без персонального аналізу підібрати такі продукти неможливо. Якщо людина не здавала генетичний аналіз і не знає, які продукти їй підходять, а які - ні, краще утриматися і не їсти післе18.00. Треба пам'ятати, що після вечері має минути 4 години раніше, ніж наступить фізіологічний сон. Але найцікавіше те, що період фізіологічного сну настає о 22.00 незалежно від того, спите ви чи ні. Ви можете не спати, але ваш організм вже спить і, якщо ви з'їли щось не те, це буде гальмувати вироблення мелатоніну і сонатотропного гормону. Якщо ви з'їли щось вуглеводне, ви отримуєте бактеріальну мікрофлору і зайву вагу".

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