Шкідливо чи корисно? Як кава впливає на організм

Кава – це не просто напій. Це частина світової культури, обов'язковий елемент дружніх і романтичних зустрічей, спосіб розслабитися і відпочити посеред напруженого робочого дня.

Спори про шкоду і користь кави йдуть вже багато десятиліть. Лікарі все ніяк не дійдуть єдиної думки про те, як же цей напій впливає на наш організм, особливо за регулярного вживання.

OBOZREVATEL і дієтолог Марія Колповська підготували для вас огляд останніх наукових досліджень на цю тему. (Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки)

Зустріч за чашкою кави

Що ж таке кава?

Кава – це ароматний, насичений напій, що бадьорить. Він містить кофеїн, таніни, антиоксиданти, наприклад, хлорогенову кислоту, і ряд інших речовин. По суті, це коктейль з аромату, бадьорості та антиоксидантів.

Але ми забуваємо, що кава не унікальна за своїм складом. Кофеїн міститься також в чаї, какао, шоколаді і ряді інших трав'яних напоїв. Таніни – компонент більшості рослинних продуктів, а так званий "кавовий антиоксидант" – хлорогенова кислота – в чималій кількості міститься у гречці та соняшниковому насінні.

Іншими словами, у каві немає нічого унікального, що принципово виділяло б її серед інших продуктів.

Кавовий аромат пригнічує відчуття голоду

Кава і вага

Кажуть, що кава знижує апетит і пригнічує відчуття голоду. І це абсолютна правда. Причому каву можна навіть не пити, а просто вдихати її аромат. Для ефективного зниження апетиту у більшості людей достатньо тримати пакетик з зернами в машині або заварену чашку кави на робочому столі.

Але при цьому, згідно з комплексним науковим аналізом, опублікованим в червні минулого року, не виявлено зв'язку між споживанням кави і масою тіла. Тож, в питанні схуднення і підтримки ваги не вийде покладатися тільки на цей напій.

Кава стимулює дофамінову та норадреналінову системи

Кава і настрій

Кофеїн нас бадьорить. Він трохи стимулює дофамінову та норадреналінову системи. Але основна дія кави полягає в тому, що кофеїн заважає нам чути "сигнали втоми", які посилають клітини тіла. Тому за допомогою цього напою ви пропрацюєте довше і пройдете в поході довше, але ... не тільки з його допомогою. Не забуваємо, що в чашці міцного чаю кофеїну може бути в рази більше, ніж в чашці кави.

У питанні цього напою і настрою є ще один важливий момент. Кава – це частина культури. З нею пов'язана маса очікувань: бадьорості, серця, що стукає швидше, підвищеного настрою і тиску. Всі ці ефекти залежать не тільки від речовин, що надходять зовні. Абсолютна більшість людей навіть не відрізнить, багато кофеїну в чашці чи мало. Нам може здаватися, що чим міцніший і більш гіркий напій, тим він більш насичений кофеїном, і тим сильніше подіє. Але подіє просто наш настрій. Це називається плацебо.

Кава підвищує артеріальний тиск

Кава і серцево-судинна система

Чи правда, що кава підвищує артеріальний тиск? Так правда. Але, в середньому, не набагато. У людей, що п'ють каву, тиск вищий приблизно на два-три пункти, ніж у людей, які її не п'ють. Втім, це не дивно, адже той, хто відмовляється від кави, часто переходить на ще один напій, який містить кофеїн, – чай.

Між кавою і ризиком серцево-судинних захворювань не знайдено прямого зв'язку. Можливо, тому, що в каві є і кофеїн, який може не кращим чином вплинути на роботу серця, і антиоксиданти, які впливають позитивно.

Для багатьох видів раку не помічено вагомого впливу кави

Кава і ризик розвитку раку

Для багатьох видів раку не помічено вагомий вплив. Хоча, є одне дослідження, в якому заварний кави виявився пов'язаний зі зниженим ризиком виникнення раку грудей, а розчинний або кави а-ля "3 в 1" – з підвищеним ризиком виникнення раку грудей. Що ж, висновок простий – якщо ви їсте або п'єте який-небудь продукт, нехай це буде якісний продукт.

Любителі ЗСЖ в цілому п'ють менше кави

Кава і молодість наших тканин і клітин

Чи допомагає цей напій залишатися клітинам тіла молодими якомога довше? Розбираючись із запитанням, вчені звернули увагу на цікавий момент. Справа в тому, що в сучасному західному світі у ЗСЖ-спільноти не прийнято пити каву. Це вважається не дуже корисною звичкою. А "зожнікі", незважаючи на можливі крайності, в середньому, мають меншу масу тіла, більше займаються спортом, не курять, не п'ють алкоголь.

Виходить, що якщо ви не п'єте каву, то з більшою часткою ймовірності вашому способу життя будуть властиві всі атрибути ЗСЖ. А якщо п'єте багато кави, то дуже може виявитися, робите це з сигаретою в зубах, після півночі в барі і поруч ще келих віскі варто.

Таким чином, у людей, що вживають менше кави, клітини тіла знаходяться в кращому стані. Але кава чи тому причина? Або кави виявляється всього лише одним із маркерів позитивно впливає способу життя?

У порції кави – від 40 до 70 мг кофеїну

Чи є обмеження в кількості кофеїну, який можна споживати в добу?

Ні МОЗ, ні ВООЗ не обмежує кількість кофеїну для дорослих здорових людей. Для вагітних жінок кількість кофеїну (але не кава, а саме кофеїну) обмежується 300 мг на добу. Але, як показав комплексний науковий аналіз, опублікований в минулому році: споживання кофеїну, насправді, не впливає на антропометричні дані народжену дитину.

До речі, що таке 300 мг кофеїну? Скільки ж кофеїну міститься в продуктах? 100 грам какао-бобів, або екстра-чорного шоколаду – це 230 мг кофеїну. У чашці чаю може бути від 30 до 70 мг кофеїну, а в порції кави – від 40 до 70 мг.

Якщо у дитини немає індивідуальних протипоказань, він може пити каву

Чи можна пити каву дітям?

Якщо у дитини немає індивідуальних протипоказань – пити каву можна, головне – в міру.

Зауважте, чашечка цього неміцного напою містить стільки ж кофеїну, скільки шоколадка, яку ви малечі без докорів сумління даєте.

Каву краще пити без молока і без цукру

Аспекти, на які також необхідно звернути увагу

Кава погіршує засвоєння ряду корисних речовин з їжі. Наприклад, вітаміну С і В9, деяких мікроелементів. А їжа погіршує засвоєння "кавових антиоксидантів". Тому кавування краще відокремлювати від їжі. І молоко в каву також додавати небажано.

Кава має сечогінну дію, це не найкращий напій для втамування спраги. Втамовуйте спрагу звичайною водою, а до кави ставтеся як до окремого ритуалу.

І намагайтеся пити каву без цукру. ВООЗ обмежує норму цукру для середньостатистичної людини 20-25 грамами на день, це чотири-п'ять чайних ложок без гірки. Якщо ви п'єте багато кави і додаєте до неї багато цукру – це норму дуже легко перевищити.

Висновок

Кава – це чудовий, смачний та ароматний напій. Не варто очікувати, що він принесе вам вічну молодість або чудесні зцілення, але й нашкодити вашому тілу він навряд чи зможе. Якщо любите каву – пийте її з чистою совістю. Головне, пам'ятайте: у всьому важлива міра!

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