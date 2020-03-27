Робимо солодке корисним - лайфхак від дієтолога

Якщо людина знає, що має відмовитися від солодкого, але не може цього зробити, їй доведеться вдатися до певних хитрощів.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог – нутриціолог Ольга Набока.

"Я б всім рекомендувала зменшити споживання солодкого, оскільки зайвий цукор сприяє зниженню імунітету. При надлишку цукру порушується мікрофлора кишківника, а кишківник - це місце, де виробляється інтерферон.

Що стосується тих, хто не може відмовитися від вживання солодкого, то можна вдатися до дуже простого лайфхаку. Потрібно просто прибрати з раціону цукор, залишивши при цьому солодкість. Солодке і цукор - це не одне й те саме. Солодкість можна залишити, наприклад, у вигляді сухофруктів. Допускається вживання меду та цукрозамінників, наприклад, "Стевії".

Цукерки із сухофруктів

Беремо будь-які сухофрукти з глікемічним індексом до 50. Рекомендую курагу, чорнослив, інжир.

Миємо, висушуємо, подрібнюємо. Додаємо будь-які горіхи, окрім арахісу. Додаємо будь-яке насіння. Можна додати мед. Потім додаємо вівсянку.

Все перемішуємо, даємо настоятися цій масі 2-3 години в холодильнику, після чого формуємо порційні цукерки.

Можна готові кульки обваляти в кунжуті або кокосовій стружці. Також можна просто скачати з цієї маси рулет, загорнути в харчову плівку або фольгу (як солодка ковбаска).

Зберігати в холодильнику.

Також можна додати корицю, вона теж дає відчуття насолоди, оскільки дратує ті ж самі рецептори на язиці, що і цукор. Саме тому кориця також стимулює вироблення серотоніну, так званого "гормону щастя". Крім того, можна додати ваніль, ефект буде приблизно той самий.

По суті, лайфхак дуже простий - замість звичних цукерок і тістечок, використовуємо сухофрукти, мед і вівсянку. У підсумку, ми їмо солодке, але не отримуємо шкідливого цукру. Ми не прибираємо солодке з раціону - ми просто робимо це солодке корисним".

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