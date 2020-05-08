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Дієтолог розповів, кому не можна запивати їжу під час їжі

3.1т
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Попри загальноприйняту думку щодо того, що їжу потрібно запивати, є категорія осіб, яким не можна пити воду протягом хоча б 30 хвилин після прийому їжі.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

Дієтолог розповів, кому не можна запивати їжу під час їжі

За словами дієтолога, є категорія осіб, яким варто після їжі мінімум 30 хвилин нічого не пити, не нахилятися і залишатися у вертикальному положенні. Йдеться про людей, у яких діагностовано гастроезофагеальну рефлюксну хворобу - печію.

При цьому захворюванні частина вмісту шлунка разом із соком, що містить соляну кислоту, повертається назад в стравохід. Рідина збільшує обсяг їжі в шлунку, це може збільшити тиск в ньому і призвести до кислотного рефлюксу.

"Якщо ви страждаєте від печії, обмежуйте споживання рідини з їжею. У всіх інших випадках, запивати їжу в розумних кількостях можна. Не потрібно виснажувати себе. Якщо організм просить рідини після їжі, випийте кілька ковтків, але не потрібно налягати на чашку/кілька чашок чаю або літри води", - зазначила дієтолог.

Дієтолог розповів, кому не можна запивати їжу під час їжі

У всіх інших випадках вода, за словами лікаря, жодним чином не заважає травленню і засвоєнню їжі.

Як підкреслила лікар, травна система здатна "підігнати" необхідну кількість травних соків під кількість води, що поступає, щоб їжа завжди була потрібної консистенції.

Дієтолог розповів, кому не можна запивати їжу під час їжі

"Шлунок виділяє соки в процесі травлення і підлаштовується під кожен окремий прийом їжі. Рідини проходять через травну систему швидше, ніж тверді речовини, і вони ніяк не впливають на швидкість їх перетравлення. Вода залишає шлунок швидше. Вода допомагає подрібнити/розчинити великі шматки їжі і пом'якшити харчову грудку, яка рухається по стравоходу. Вона також допомагає рухатися їжі по шлунковому тракту плавно. Крім того, шлунок і сам секретує воду, поряд зі шлунковим соком і ферментами в процесі травлення", - сказала дієтолог.

Лікар також нагадала, що вода збільшує обсяг їжі, допомагає регулювати апетит, запобігає переїданню, що може бути корисно для тих, хто намається схуднути.

Однак, потрібно бути обережними з калорійними напоями - соками, фрешами, морсами, газованою водою й т.ін.

Дієтолог розповів, кому не можна запивати їжу під час їжі

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Автор
Олена Коваленко
Теми
здоров'я Кулінарні новини Кулінарні поради Кулінарні статті живлення рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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