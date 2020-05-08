Дієтолог розповів, кому не можна запивати їжу під час їжі

Попри загальноприйняту думку щодо того, що їжу потрібно запивати, є категорія осіб, яким не можна пити воду протягом хоча б 30 хвилин після прийому їжі.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

За словами дієтолога, є категорія осіб, яким варто після їжі мінімум 30 хвилин нічого не пити, не нахилятися і залишатися у вертикальному положенні. Йдеться про людей, у яких діагностовано гастроезофагеальну рефлюксну хворобу - печію.

При цьому захворюванні частина вмісту шлунка разом із соком, що містить соляну кислоту, повертається назад в стравохід. Рідина збільшує обсяг їжі в шлунку, це може збільшити тиск в ньому і призвести до кислотного рефлюксу.

"Якщо ви страждаєте від печії, обмежуйте споживання рідини з їжею. У всіх інших випадках, запивати їжу в розумних кількостях можна. Не потрібно виснажувати себе. Якщо організм просить рідини після їжі, випийте кілька ковтків, але не потрібно налягати на чашку/кілька чашок чаю або літри води", - зазначила дієтолог.

У всіх інших випадках вода, за словами лікаря, жодним чином не заважає травленню і засвоєнню їжі.

Як підкреслила лікар, травна система здатна "підігнати" необхідну кількість травних соків під кількість води, що поступає, щоб їжа завжди була потрібної консистенції.

"Шлунок виділяє соки в процесі травлення і підлаштовується під кожен окремий прийом їжі. Рідини проходять через травну систему швидше, ніж тверді речовини, і вони ніяк не впливають на швидкість їх перетравлення. Вода залишає шлунок швидше. Вода допомагає подрібнити/розчинити великі шматки їжі і пом'якшити харчову грудку, яка рухається по стравоходу. Вона також допомагає рухатися їжі по шлунковому тракту плавно. Крім того, шлунок і сам секретує воду, поряд зі шлунковим соком і ферментами в процесі травлення", - сказала дієтолог.

Лікар також нагадала, що вода збільшує обсяг їжі, допомагає регулювати апетит, запобігає переїданню, що може бути корисно для тих, хто намається схуднути.

Однак, потрібно бути обережними з калорійними напоями - соками, фрешами, морсами, газованою водою й т.ін.

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